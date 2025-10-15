為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鹿港人最愛!「回收換好康」年度盛會10/19登場 兌換贈品曝光

    2025/10/15 21:34 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港每年最大場的回收換好康，舊衣回收都會收到一座衣服山。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港每年最大場的回收換好康，舊衣回收都會收到一座衣服山。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港鎮每年最大場的「回收換好康」，將於19日在鹿港鎮公所廣場登場，各界都在問今年的兌換贈品為何，承辦的鹿港衛促會表示，舊衣10件換面膜1包，50顆廢電池、1支廢手機或廢平板就可換洗衣粉1盒，1台廢筆電可換洗衣粉2盒。

    鹿港「回收換好康」盛會的靈魂人物施勝建表示，這項活動連續承辦14年，迴響越來越大，由於鹿港鎮公所沒有舊衣回收箱，年年都收到一座「衣服山」，今年所收的舊衣將以3輛大卡車能運載量為主，一旦超過就不收了，所收的舊衣依照往例將捐給伊甸基金會。

    施勝建指出，每年回收最大宗還是舊衣，今年門檻比照去年，只要10件換面膜1包、30件換八寶粥1罐或王子杯麵1杯，50件換漱口水1瓶或濕紙巾面膜1份，如該項物品換完了，就提供等值贈品，全數兌換品都由愛心商家捐贈，以及民代所贊助。

    而今年舊電池、舊手機、舊平板或舊筆電回收的贈品，由鎮公所加碼提供，去年不到1小就換光光，施勝建提醒民眾，要換的人就提早準備，當天活動上午9點一開始就速速前來，因為兌換的是洗衣粉，都是民眾的最愛，也感謝鹿港衛促會、鹿港國際青商會、彰化縣施姓宗親會多年來的支持共同合辦，讓全民一起趁著光輝十月為家裡來場斷捨離。

    鹿港每年最大場的回收換好康來了，50顆廢電池可換洗衣粉1盒。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港每年最大場的回收換好康來了，50顆廢電池可換洗衣粉1盒。（資料照，記者劉曉欣攝）

