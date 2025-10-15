台中「這路口」1至9月科技執法狂開3.7萬張罰單 奪台中榜首

台中西屯區「環中路與市政路口」科技執法，今年1至9月共取締3萬7945件違規，是台中市違規取締第一的路口。（記者陳建志攝）

台中市政府警察局建置交通違規科技執法，其中西屯區「環中路與市政路口」，今年1至9月共取締3萬7945件違規，奪下全台中市科技執法開單最多的路口，其中又以「不依標誌、標線、號誌指示行駛」高達3萬6804件最多，第六分局警方呼籲用路人依據標誌、標線、號誌行車。

第六分局指出，台74線市政路環中路口匝道，每日車流量龐大，常有車輛同時匯入、匯出車道，加上路口設有左轉專用道及多向號誌，若駕駛未確實依標誌、標線行駛，極易發生車流交錯與事故。

第六分局指出，統計發現，這路口今年1至9月科技執法共開出3萬7945件違規，奪下全台中市科技執法開單最多的路口，其中「不依標誌、標線、號誌指示行駛」高達3萬6804件最多，依道路交通管理處罰條例第48條可處600元以上，1800元以下罰鍰；另「闖紅燈」也有1141件，依道交條例第53條可處1800元以上，5400元以下罰鍰。

第六分局表示，經進一步分析違規樣態發現，主要有兩種情形最為常見：一是環中路往南方向，部分駕駛自台74線下匝道後誤入左轉專用車道，見左轉綠燈亮起仍直行切入快車道，導致與轉彎車輛發生爭道情形；二是環中路往北方向，駕駛自快車道直接右轉市政路，忽略右側來車與行人安全，容易釀成事故。

警方呼籲，民眾行經該路口時應提前減速、確認車道方向與號誌指示，尤其下匝道或與匝道車流交會時，更要注意左右來車及周遭狀況，切勿臨時變換車道或搶行，以免發生意外。

第六分局長周俊銘強調，科技執法的目的在於讓駕駛人提高警覺、養成守法習慣，共同打造安全順暢的交通環境，讓每一趟旅程都能平安抵達。

台中西屯區「環中路與市政路口」科技執法，今年1至9月共取締3萬7945件違規，其中「不依標誌、標線、號誌指示行駛」最多。（記者陳建志翻攝）

