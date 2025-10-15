基隆捷運專案會議 議員促加速第二階段路線評估

基隆市整體路網規劃，將在年底前報交通部審核，通過後即可做捷運二階段八堵至市區可行性分析。（基隆市政府提供）

基隆市議會今（15）日下午召開基隆捷運專案小組第二次專案會議，討論基隆捷運場站聯開、市地重劃、聯外交通等問題，市議員要求市府加強跨局處協調、統一場站設計方向，加速推動第二階段八堵到基隆市區路線可行性評估。

交通處長陳耀川指出，基隆市整體路網規劃目前正在修正中，以預計年底前送交通部審查，審查通過後就可進行可行性分析，將以八堵至基隆優先評估。

請繼續往下閱讀...

議員張顥瀚建議捷運沿線各場站設計應具統一性與整體性，市府須與新北捷運局充分討論，避免不同階段或不同標段造成風格與動線割裂，影響通勤體驗與未來營運效率。

議員吳驊珈建議各場站應配置足夠的停車空間，以利轉乘民眾使用。議員郭美秀提醒交通處應針對各場站所涉及的私有土地盤點，使能利於聯開推動。

議員施偉政議員指出，第二階段「八堵站至基隆市區」路段是整體路網的關鍵，應盡速完成可行性評估作業，明確訂定推動時程與規劃方向。

專案小組召集人市議員鄭文婷說，基隆捷運是市民期盼多年的重大建設，相關規劃不僅涉及交通運輸功能，更關係到都市發展與生活品質，市府應要求交通處加快各場站周邊聯合開發進度，「政府必須以整體性、透明化及長遠性規劃為原則，讓基隆捷運真正帶動城市發展。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法