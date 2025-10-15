老樹不走！永康砲校變身「創意園區」 2700棵樹木保留

永康砲校舊基地「公10」公園願景模擬圖。（台南市地政局提供）

老樹也能說故事！台南市推動「永康砲校創意園區區段徵收開發計畫」，隨著砲校遷往關廟新校區，原本位於永康的舊砲校基地，將從軍事用地蛻變為結合歷史、人文、生態與休閒的創意設計園區，全區保留超過2700棵喬木，讓綠意與記憶在城市中延續。

砲校二期計畫區佔地約69公頃，基地內樹木繁茂、枝葉蒼翠，許多老榕樹見證歲月痕跡，也構成都會區中難得的自然景觀。地政局7月完成全區樹木調查，發現胸徑超過120公分的老榕樹多達43株，除了2株因道路工程需移植，其餘原地保留，規劃以綠廊串聯樹群，營造人與自然共處的友善空間。

地政局長陳淑美說，市府已完成園區樹木普查及褐根病檢測，依樹況與基地配置進行保留與移植規劃。以「公14-3」公園為例，原有喬木494株，「公13」公園則有617株，大部分可原地保留或於區內移植，少數枯死或有傾倒風險的樹木才會於工程階段移除，以確保安全與生態健康。

她說，開發區樹木以保留為優先原則，確保這些老樹不僅繼續守護園區，也讓開發完成時民眾即有大樹可遮蔭乘涼。同時園區設計秉持「保留綠脈、延續記憶」理念，完整盤點園內每棵老樹與具生態價值植栽，讓這片土地在轉型中保留自然紋理與情感連結的重要綠地

市長黃偉哲說，砲校基地的轉型不只是空間再利用，更是文化與生態並進的永續工程。未來園區將規劃主題綠地、友善步道及文創展演空間，讓市民「在城市中感受自然，也在自然裡體驗文化」，讓這片土地成為新一代共同守護的城市記憶與生活資產。

台南永康砲校舊基地「公14-3」公園願景圖。（台南市地政局提供）

台南永康砲校舊基地現況。（台南市地政局提供）

