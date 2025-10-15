不是AI生成！台北內湖驚見「肥猴」晃大街 網笑翻：新人報到啦

網友在社群平台發文分享，在台北市內湖瑞光路478巷附近目擊猴子出沒。（本報合成，@fionseed_chun/Threads授權提供）

連猴子也來上班？今日有網友在社群平台發文分享，在台北市內湖科技園區目擊一隻猴子出沒，先是悠閒地坐在樹蔭下乘涼，接著竟大搖大擺走進公司大樓。貼文一出，引發網友熱議。

今（15日）網友在Threads發文分享，台北市內湖瑞光路478巷附近出現一隻「肥猴」在街頭悠閒晃蕩，剛剛還跑到神腦大樓去。她也特別提醒附近員工務必收好食物，以免遭猴子搶奪。從原PO拍攝的影片可見，這隻猴子一開始坐在巷弄的樹蔭下，看起來十分悠閒，隨後大搖大擺走向一處公司大樓，全程從容不迫，絲毫不怕生。一旁經過民眾見狀，都驚訝地頻頻回頭查看。

貼文一出，網友紛紛開玩笑說，「聽說這邊公司都給香蕉，所以來瑞光路面試，別大驚小怪」、「那是我同事，他等等要參加開案會議，請你撤掉這則影片」、「他剛面試完，讓他一個人靜一靜」、「他是今天來我們公司面試RD的新人，問他問題的時候從從容容游刃有餘，應該會錄取他」。

另有不少網友也分享目擊這名「不速之客」的經過，「早上7：30的時候就準備去內科上班了！ 是早起上班的猴子！」、「12：56進到港墘路本田修車廠裡從後面攀爬鐵網到圍牆上，看起來很乾淨很乖，但真的蠻大一隻」、「跑來大直了」。

雖然猴子出現在市區辦公大樓周邊讓人意外，不過有內行人對此見怪不怪，「內湖附近最近3、4年常常有猴子，之前還跑到東湖那裡，更久以前2至30幾年前湖光市場幾乎每天都有猴子跑來，內湖臉書社團裡有很多照片」。

