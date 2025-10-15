週四各地多雲到晴 大台北、桃竹飆36度高溫

週四花東、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

週四（16日）花東、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；大台北、桃竹地區及南部內陸有36度高溫以上的發生機率，外出請注意防曬並多補充水分。

根據中央氣象署預報資訊，週四偏東風帶來的水氣增加，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中午過後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫約33至35度，其中在大台北、桃竹地區及南部內陸有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分；離島天氣：澎湖及金門為晴時多雲，氣溫約26至32度，馬祖多雲短暫陣雨，氣溫約26至31度。

紫外線方面，週四台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、金門縣、連江縣為「高量級」，其餘地區為「過量級」。

未來兩天天氣，天氣風險公司指出，台灣附近的太平洋高壓勢力仍偏強，大致維持與近日相似的型態，白天晴時多雲、高溫炎熱，午後山區受熱對流影響有局部陣雨或雷雨。正午前後紫外線偏強，外出請做好防曬、補水與補充電解質，長時間戶外工作者建議安排間歇休息、留意熱傷害；大台北與西部內陸較易出現36度以上高溫，請多加防範。

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風至東北東風，竹苗以南風速弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

週四大台北、桃竹地區及南部內陸有36度左右或以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

週四台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、金門縣、連江縣的紫外線為「高量級」，其餘地區為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週四宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

