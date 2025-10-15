南市永福國小110週年校慶音樂會 將以跨世代樂聲串起祝福

永福國小「百十週年音樂會」邀請歷屆校友演出。（圖擷取自永福國小音樂會影片）

南市永福國小今年迎來110週年校慶！學校將於18日舉辦「百十週年校慶校友音樂會」，邀請歷屆傑出校友回娘家，用音樂傳情，向母校獻上最誠摯的祝福。

永福國小自1915年創校以來，名人輩出。不僅校內曾有白話文學大師胡適童年故居，台灣文學家葉石濤在永福任教過，還有小提琴家胡乃元、台南文化獎得主黃天橫、中研院士賴明詔、傳統彩繪薪傳獎得主潘岳雄、「畫家醫師」郭宗正皆是校友。

請繼續往下閱讀...

早在音樂班成立前，學校就成立合唱團、鼓笛隊、管弦樂團，多次參加市內外比賽與展演，為學生提供舞台，也奠定了「音樂永福」的美名。這個名號，連老台南人都耳熟能詳。

1978年音樂班正式成立，歷經47年發展，從集中式音樂資優班，到藝術才能班，再到分散式資優資源班，永福始終提供最適合有音樂興趣學生的學習環境，培育出無數國內外舞台活躍的音樂人才。許多校友也回到母校教學，延續音樂熱情與專業。

音樂會將於10月18日晚間7時，在國立成功大學成功廳登場。節目豐富多元，包括雙鋼琴八手聯彈、室內樂、二胡與鋼琴五重奏、管弦樂團大合奏，以及《國台交七十週年快閃組曲》壓軸演出。跨世代的樂聲，不僅串起永福人的深厚情誼，也展現母校在藝術教育上的辛勤耕耘成果。

永福國小表示，這場校友音樂會，不只是慶祝110年的榮耀，更象徵教育與音樂的生命力，讓「音樂永福」精神隨著樂聲持續綻放。

永福國小「百十週年音樂會」串起跨世代音樂情。（圖擷取自永福國小影片。）

南市永福國小將於18日舉辦「百十週年校慶校友音樂會」。（圖由永福國小提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法