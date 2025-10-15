為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    文大勞動系傳廢系 校方：努力轉型方向未變

    2025/10/15 20:05 記者楊綿傑／台北報導
    成立60年的文大勞動系驚傳廢系，校方回應轉型方向不變，尚在研議中。（翻攝文大勞動系官網）

    成立60年的文大勞動系驚傳廢系，校方回應轉型方向不變，尚在研議中。（翻攝文大勞動系官網）

    文化大學勞動系傳出將廢系，引發外界關注，教育部長鄭英耀今稱將責成高教司進一步了解。面對相關爭議，文大晚間表示，努力轉型方向未改變，傾向該系結合更多校內院系資源，轉型發展至勞動暨職安層次，但目前都仍在研議中。

    文化大學勞動系10月18日將舉辦成立60週年慶祝餐會，不過前勞動部長、文大教授潘世偉日前指出，已收到學校告知，勞動系將被廢系，所有老師將被發配到至少3個學院。鄭英耀今則回應，大學確實必須要因應大環境改變做調整，但系的廢止，事實有清楚明確的程序，會責成高教司主動去了解，並請校方審慎評估。

    文大表示，勞動系持續努力轉型、並希望迎合社會趨勢與需求，這個方向至今未曾改變。現階段，該系更朝向結合校內各院系資源，包含與此相關的社科院、法學院、理工學院、商學院等等，目標即是契合未來超高齡社會所需跨領域人才培育及學術研究。尤其近來職災意識蔚為主流，更期許勞動暨人力資源學系能轉型，並提升到勞動暨職業安全衛生的範疇。

    不過文大也強調，上述都將是該系研議中的議題，在尚未做出最終決議前，更希望並需要各界持續給予校方與學系支持的力量。

