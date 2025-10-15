花現八塊厝民俗藝術村！來看宋坤傳藝擊鼓+國風電音 週六日嗨玩

宋坤傳藝演出。（桃園市文化局提供）

位於桃園市八德區大湳森林公園的「八塊厝民俗藝術村」3週年館慶，週六日（18、19日）以「花」為意象推出「花現．美好」系列活動，以「時間軸X感官體驗」為核心，融合閩南文化中傳統花紋圖騰與當代表達，象徵傳承、祝福與綻放的喜悅，邀請市民一同走進「從過去汲取力量、在當下綻放光彩、迎向未來延伸希望」的美好旅程。

文化局長邱正生說，今年館慶最大焦點，莫過於國際知名鼓陣團隊「宋坤傳藝」與女子國風電音樂團「天選THE CHOSENs」的夢幻跨界合作，宋坤傳藝自年起以擊鼓為核心，將台灣慶典文化推向世界舞台；天選樂團則融合國樂與電音，開創「國風電音」潮流，深受年輕族群喜愛。兩團首度聯手，將於18日帶來「美好．啟程」與「舞韻飛揚．美好生光」表演，結合戰鼓磅礴、太極鼓舞與時尚電子鼓，搭配樂團全新創作歌曲首演與特製「花神裝」，透過音樂、舞蹈、服飾與舞台氛圍的全方位展現，開啟一場跨越古今、震撼視覺與聽覺的文化饗宴。

邱正生說，兩天活動規劃豐富多元，其中，「閩南週歲市集」集結在地美食與文創品牌，讓民眾在輕鬆氛圍中享受逛街尋寶的樂趣。18日更邀請「桃園市水滴捏麵人傳藝坊」詹明達師傅現場展演，帶來兼具趣味與巧藝的畫糖體驗，讓大人小孩都能感受傳統工藝的溫度與驚喜。

現場還有「美好拾光」闖關集點活動，完成3段旅程即可兌換限定好禮；「花現美好NFT集章」即日起持續到12月31日，走訪館舍完成集章，就能獲得館慶限定3D NFT並參加抽獎，體驗傳統與數位科技結合的獨特樂趣。

另外，19日安排「美好．幻變」川劇變臉展演，以瞬息萬變的臉譜變化帶來驚豔視覺效果；壓軸「答喙鼓決賽」，以台語說唱的幽默和機鋒點燃現場氛圍，讓觀眾在歡笑聲中體驗最道地的民俗娛樂。

天選樂團將帶來全新單曲。（桃園市文化局提供）

兩天的週歲市集讓你從早玩到晚！（桃市文化局提供）

專業畫糖互動體驗（。（桃園市文化局提供）

精彩變臉秀。（桃園市文化局提供）

