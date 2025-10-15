教師身心調適假上路 私中盟：代課鐘點費補助應將私校納入

教育部宣布教師身心調適假10月10日起上路，所衍生的代課鐘點費，由教育部及各地方政府共同補助。全國私立中學聯盟呼籲公私一致。（資料照）

教育部宣布教師身心調適假10月10日起上路，教師每學年有3天身心調適假，請假日數併入事假計算，所衍生的代課鐘點費，由教育部及各地方政府共同補助。全國私立中學聯盟呼籲公私一致，代課鐘點費補助也應將私校納入，不能獨厚公立學校。

私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，教師身心調適假立意甚佳，有助建構更友善的校園職場環境，但教育部日前宣布，所轄國立高中以下學校的教師身心調適假，其課務代課鐘點費由教育部全額補助；屬地方政府所轄學校，由教育補補助50％，其餘由各地方政府負擔，但私校是否納入經費補助範圍，教育部並未明確說明，各私校校長憂心忡忡，擔心政府若不補助，代課鐘點費不知從何而來。

温順德說，近年私校人事費用大增，各項物價不斷飛漲，但學費僅配合軍公教調薪幅度微調，無法反映教育成本，雜費更是21年未調漲，已讓各校入不敷出，而高中充實教學及實習設備、活化教學空間及實習場域、科技輔助自主學習、學生學習扶助等各項計畫，私校又得編列15％至40％的自籌款推動，財務壓力益形加劇；如果教師身心調適假的代課鐘點費還要私校自籌，不啻雪上加霜，恐將私校推向懸崖。

此外，政府各項補助縮水，甚至無預警跳票，更令私校難以接受。以高中充實教學及實習設備計畫為例，去年9月開放系統填報時，明訂私校應編列20％之相對配合款，但今年5月公告核定結果，卻要求私校配合款提升至35％，令各校錯愕。另高中學習歷程檔案儲存與作業費，國教署一開始說會編列預算，但僅補助2年，第3年後卻要求各私校自付，也增加各校負擔。盼教育部應體恤私校辦學艱辛，各項補助須一視同仁，並且要秉持誠信原則，不該任意縮水或跳票。

温順德呼籲，私校教師身心調適假之代課鐘點費，政府必須全額負擔，教育部應說清楚講明白，各級私校才能放心推動。另地方該負擔之經費，也須督促到位，不能有任何折扣，始可落實教師身心調適假，彰顯政府德政。

