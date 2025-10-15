豐中霸凌涉案人記大過調解撤銷 中市府：未來須通報不得私下和解

謝志忠（右2）等議員質詢豐中霸凌案自行和解撤銷處分荒謬至極。（謝志忠提供）

豐原高中2年前有學生疑遭師長霸凌輕生，相關人員均遭懲處，但昨（14日）爆出其中1名因不當管教成立被記大過的學務創新人員，因學校處分法令引用錯誤，透過行政訴訟，竟已在去年循調解程序撤銷記過處分，引發譁然；今在議會多名議員關切，台中市法制局長李善植指出，市長盧秀燕也極關切此案，已指示未來市府相關單位若有重大事件訴訟要調解或和解前，「一定要向上呈報，不能私下決定」。

台中市副市長賴淑惠也說，行政訴訟和解、調解是新法規修訂後才有的機制，市府已經律令各級機關與學校，若在訴訟中要調解或和解，須向市府呈報以考量公平、公益性，不能由原處分機關自行決定。

市議員謝志忠、張玉嬿、黃守達、王立任今在議會質詢，豐原高中生遭霸凌輕生案相關涉案人員均已獲懲處，近來卻爆發校方竟在1年前因錯誤引用獎懲法條，其中1名因不當管教調查成立，被記一大過的校安人員提起行政訴訟，與校方達成和解，悄悄撤銷記過處分，調解時僅派1名人事組員代表談和解。

議員表示，1年來主管機關教育局毫不知情，甚至因援引錯誤法令懲處又撤銷原處分後，豐中竟未依合適法令重新處分，就讓事件悄悄落幕，完全不作為。謝志忠斥，豐中案「沒有最荒謬只有更荒謬」，法制局應建立各局處重大事件管控機制。

王立任說，因有不少群組討論豐中撤銷處分案例，讓不適任教師想循相同模式用行政訴訟和學校達到和解撤銷處分，他要求市府徹查是否有其他撤銷處分案。

李善植指出，因相關調解過程及結果不公告，若學校不通報，確實無法從判決書查到，教育局難能得知結果，此案市長極為重視，已指示未來市府各級機關若有重大事件訴訟要調解或和解，「一定要向上呈報，不能私下決定」。

台中市法制局長李善植指出，市長盧秀燕已指示，未來市府相關單位重大事件訴訟要調解或和解前，「一定要向上呈報，不能私下決定」。（記者蘇孟娟攝）

