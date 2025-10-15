批未能有效處理不適任教師 全教總籲廢除校事會議調查制度

全教總呼籲應廢除校事會議調查制度。（全教總提供）

校事會議爭議不斷，全教總表示，經向會員線上調查，超過8成學校曾召開校事會議，甚至有學校1年案件量逾20件，讓學校「辦學變辦案」，但真正達到停解聘程度的案件比例僅約6%，初步證明校事會議制度是一場巨大的行政空轉，呼籲教育部應立即啟動修法，廢除校事會議調查制度。

全教總理事長侯俊良指出，自「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」上路並創設「校事會議」以來，校園內出現各式濫訴現象，校事會議小案大辦，無差別受理，非但未能有效處理重大不適任教師案件，反而嚴重消耗學校有限的人力與物力，讓全國教師怨聲載道、哀鴻遍野，明顯損害教師士氣與整體教育品質。

全教總提教育部統計顯示，自去年4月17日至今年5月30日，投訴總案數1372件，受理1124件，案件受理率為81.9%，已完成之調查案件計769件。終局處理結果僅26案達到停解聘程度，分別佔整體投訴案件1.9%，佔受理案件2.3%，佔完成調查案件3.3%。

以受理並完成調查案件769件來說，學校依「解聘辦法」可「直接派員調查」或「籌組調查小組」進行調查。最終不成立案件為合計382件（49.7%），案件成立、終局處理屬於懲處事件為311件（40.3%），未予懲處有50件（6.5%），達停解聘情事僅有26件（3.3%）。

侯俊良認為，除26件達到停解聘程度的投訴案之外，其餘案件依「解聘辦法」第9條之旨意，應屬不予受理之情形，然而多數案件（81.9%）卻皆決定受理，並進入校事會議程序，明顯存在小案大辦之情事。而且，調查完成確定不成立案件達382件（49.7%），近乎一半；若再加上原先不受理的248件，共佔整體投訴案件45.9%，可證校園確實存有濫訴。

全教總主張，教育部應立即啟動「解聘辦法」修法程序，先弱化或限縮、再逐步廢除校事會議調查制度。另建議增訂「衝突協調前置程序」；限縮校事會議受理範圍，適當預防主管機關越權干預；提升教師組織代表與家長代表在「解聘辦法」各級程序中的實質比例，制衡行政濫權、降低調查誤判；而經校事會議調查確認無事實者，應有補償與濫訴究責機制。

