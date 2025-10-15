男大生疑因繳不出學費輕生 大學端多項措施防漏接學生

成大成立跨處室「新生支持辦公室」，提供從學習輔導、心理健康到法律諮詢等多面向協助，並整合各項經濟資源。（截圖自成大新生支持辦公室網頁）

台中男大生繳不出學費後輕生，經濟不利學生議題引發關注。對此，成大學務長洪良宜表示，為能更貼近學生的實際需求，近2年來，凡首次申請校內經濟補助的學生，皆由學務長親自晤談，至今已超過300人。「透過真正面對面談話，能更深入了解學生的處境，學生也能感受到學校的關心，不再覺得是孤單一人面對困境」。此外，學校每學期也會定期舉辦經濟不利學生座談，傾聽學生心聲並提供協助。

洪良宜進一步說明，透過「導生e點通」系統，導師可以即時掌握學生的經濟與學習狀況，協助導師及早發現與關懷。同時，學校也成立跨處室「新生支持辦公室」，提供從學習輔導、心理健康到法律諮詢等多面向協助，並整合各項經濟資源，成為學生在面臨挑戰時最堅實的後盾。

成大教務長沈聖智指出，若有學生發生經濟困難情況，教務處與學務處都充分掌握並保持密切聯繫，以註冊端來說，不分本國外籍，學生若主張有學費繳交的困難，不須證明校方都會同意延遲繳交。而針對本就欲休學的學生，即使開學後才註冊，學校僅會請學生繳交五％手續費。

淡江大學則透過建立經濟風險早期辨識機制，並輔以導師與教職員教育訓練以提升辨識與協助能力，也不斷宣導與提供多元經濟支持資源，提供校內工讀與助學以強化在校期間的經濟支持，更整合資源以「一站式協助服務」模式服務學生。

校方表示，學校在開學初透過問卷調查、註冊系統回報或導師面談，並建立「潛在風險學生名單」。若有低收入戶、中低收入戶或其他經濟不利身分，先協助向生輔組申請補助或減免，再由財務處開立繳費單，確保在入學初期即能掌握學生經濟狀況並啟動協助機制。另也定期舉辦研習與教育訓練，讓導師、行政人員與輔導老師具備辨識經濟壓力警訊的能力，並熟悉各項協助機制與轉介流程，強化跨單位協調作業。

對學生則於新生說明會、導師時間、校務系統及官方社群平台等多元管道，清楚介紹學雜費減免、助學金、就學貸款、急難救助金等補助機制，若學生因故未能於期限內完成繳費，校方將主動與學生聯繫並確認實際情況，讓學生不會因短期經濟困難而喪失受教機會。也會積極媒合校內工讀職缺，優先提供給經濟弱勢學生，讓學生在兼顧課業的同時，也能穩定生活開支，降低經濟壓力。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

