為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從新港社到南科厝邊 台南新市社內創作「新港社故事音樂舞蹈劇」

    2025/10/15 19:59 記者劉婉君／台南報導
    台南新市社內社區創作「新港社教事音樂舞蹈劇」，演繹在地的故事，將於22日發表。（記者劉婉君攝）

    台南新市社內社區創作「新港社教事音樂舞蹈劇」，演繹在地的故事，將於22日發表。（記者劉婉君攝）

    台南市新市區社內社區，早期為西拉雅族新港社，現在則與南部科學園區高科技廠商為鄰，社內社區近期以在地歷史為靈感，創作「建城300冬～新港社故事音樂舞蹈劇」，希望帶民眾認識在地故事。

    新市社內社區發展協會台文班成立已第14年，每期均有超過40名學員，學員近期在老師董峯政的帶領下，創作6首台語歌，包括《新港社內風華》、《新港社物語》及《白蓮霧的故鄉》等，並結合土風舞班與歌唱班，編排新港社故事音樂舞蹈劇，將於22日上午9時30分在協會舉行成果發表會，演繹在地故事。

    學員們今日忙著排練，期能呈現最佳表演，社內社區發展協會理事長陳榮宗及社內里長魏千富均到場勉勵學員。

    魏千富表示，社內社區曾是1636年荷蘭人設立全台第1所學校的所在，從荷蘭人來台到最近社區開發的白蓮霧產品，都融入台文班師生創作的歌曲中，例如《新港社內風華》中有「教堂學校～文明的開始 新港文書是用羅馬字」、「上媠社區人情味 南科園區佇厝邊」，在成果發表會之後也會持續精進，未來也會繼續演出。

    參與舞蹈表演的64歲黃憶涵說，可以演出自己家鄉的故事，很有意義，跳起來也特別起勁。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播