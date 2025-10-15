從新港社到南科厝邊 台南新市社內創作「新港社故事音樂舞蹈劇」

台南新市社內社區創作「新港社教事音樂舞蹈劇」，演繹在地的故事，將於22日發表。（記者劉婉君攝）

台南市新市區社內社區，早期為西拉雅族新港社，現在則與南部科學園區高科技廠商為鄰，社內社區近期以在地歷史為靈感，創作「建城300冬～新港社故事音樂舞蹈劇」，希望帶民眾認識在地故事。

新市社內社區發展協會台文班成立已第14年，每期均有超過40名學員，學員近期在老師董峯政的帶領下，創作6首台語歌，包括《新港社內風華》、《新港社物語》及《白蓮霧的故鄉》等，並結合土風舞班與歌唱班，編排新港社故事音樂舞蹈劇，將於22日上午9時30分在協會舉行成果發表會，演繹在地故事。

學員們今日忙著排練，期能呈現最佳表演，社內社區發展協會理事長陳榮宗及社內里長魏千富均到場勉勵學員。

魏千富表示，社內社區曾是1636年荷蘭人設立全台第1所學校的所在，從荷蘭人來台到最近社區開發的白蓮霧產品，都融入台文班師生創作的歌曲中，例如《新港社內風華》中有「教堂學校～文明的開始 新港文書是用羅馬字」、「上媠社區人情味 南科園區佇厝邊」，在成果發表會之後也會持續精進，未來也會繼續演出。

參與舞蹈表演的64歲黃憶涵說，可以演出自己家鄉的故事，很有意義，跳起來也特別起勁。

