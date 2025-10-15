昔染毒走上歧路 更生人「阿慶」經營會客菜回歸社會

更保會嘉義分會主委黃俊森（右二）與嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（右一）今天訪視阿慶（右三），肯定他的努力與轉變。（記者丁偉杰攝）

更生人「阿慶」以會客菜做為創業回歸社會，豈料去年7月凱米颱風侵襲，他在嘉縣水上鄉民生社區的廚房難逃一劫，心血付諸流水，在更生保護會嘉義分會鼓勵及家人支持下，他不被風災打倒，搬遷至嘉市湖子內從頭再來，如今做出口碑，面對未來的挑戰，他帶著自信說：「一路傻傻的做，絕不再走上吸毒回頭路」。

更保會嘉義分會主委黃俊森與嘉義地檢署檢察長蔡宗熙今天訪視阿慶，肯定他的努力與轉變。

黃俊森說，分會在阿慶出獄後持續關懷，一路看著他成長到現在，未來會持續提供各種支持，也會幫助更多像他一樣願意改變的人，重新走入社會。蔡宗熙讚賞阿慶在逆境奮發向上，勉勵他認真做，保有自信，並邀請他參與反毒宣導現身說法，透過生命故事讓學子體會毒品危害。

現年44歲的阿慶，以前開大貨車送水產，31歲那年染毒，最終因販毒入獄7年。曾在嘉監合作社當雜役的阿慶，出獄後在二姐支持下，兩人合作創業經營會客菜。

阿慶說，會客菜業者競爭激烈，他熟悉會客菜菜餚規範，秉持讓受刑人吃到熟悉味道補充營養，也能讓他們知道家人與親友在關心他們；3年來平均每天有20份訂單，年節時訂單1天高達近80份。

阿慶團隊有5個成員，包括他與二姐及幾位幫忙友人，他負責接單，同時每天清晨4時到南田市場採買食材，再由廚師與助手負責烹調，然後由他送會菜客入監所，常常一天工作10幾個小時。

阿慶說，監獄規定每3天可以有1次送會客菜機會，偶爾也會遇到受刑人家屬訂菜後，無法送入監所情況，為了減少食物浪費，就把菜拿到火車站發送給街友。

最初他的廚房租在嘉監附近，因食材運輸成本問題，搬遷水上鄉民生社區，去年凱米颱風造成生財器具毀損，車子遭水淹，第三度搬遷至嘉市湖子內，如今一切步上軌道，讓他心存感恩說，「嘉義分會人員時時關心，真的很感謝一路上的支持。」

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（右）勉勵阿慶（左）認真做，保有自信。（記者丁偉杰攝）

更生人「阿慶」以會客菜做為創業回歸社會。（記者丁偉杰攝）

