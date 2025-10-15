朝陽科大生繳不出學費輕生 台中各大學設急難救助資源並追蹤需求

中興大學提供多元獎助金，助弱勢學生減壓學習。（中興大學提供）

朝陽科大中低收入戶學生疑因繳不出1萬8千元學費輕生，對此，台中包括中興大學等多所大學說，學校均設有急難救助等資源協助學生能減壓求學，東海大學及中山醫學大學更在註冊前會通知學生各式補助資源，讓學生不漏接補助資訊，更針對申請補助學生定期追蹤了解學生最新需求即時協助，讓學生安心求學。

台中市教育局指出，大學生雖非地方教育機關管轄，但若有學生詢問，均會協助提供教育部有相關學費減免辦法，中低收入戶子女就讀高中職以上學校，可減免學雜費60％。

中興大學、東海大學、逢甲大學及中山醫大說，除了教育部有提供弱勢學生學雜費減免之外，學校均另提供有急難救助金，讓經濟弱勢學生能有多元扶持下學習。

各校另有多元補助，興大設有「助學功德金」，提供特殊境遇學生包括低收、中低收入戶學生，每學期2到5萬元等，針對弱勢新生每年提供8個「興翼獎學金」名額，學生在學4年間，每人每年10萬元獎學金讓學生能減壓學習。

東海大學校牧室另募款設「愛心奉獻金」，去年就幫助33名有需要的弱勢生等，中山醫大會媒合學生申請「經濟不利學生學習輔導獎助金」，系上或行政單位另提供工讀時數；逢甲大學亦積極爭取企業與校友資源，設立多元獎助學金，幫助學生減壓學習。

東海大學為避免學生錯失補助資源，每學期在註冊前均會提醒學生有各項補助訊息，讓有需要的學生知道可以申請補助，有申請愛心奉獻金的學生，更每個月安排與師長有約，確實了解學生需求；中山醫大除新生入學時，在各項活動中均會提供相關獎補助金資訊的申請提醒外，更逐一發email通知學生，針對有申請的學生也有後續追蹤，以利即時協助。

