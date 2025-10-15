重陽節前夕 澎湖馬公市長黃健忠走訪百歲人瑞與銀髮楷模

馬公市長黃健忠重陽節前夕，慰問百歲人瑞。（馬公市公所提供）

九九重陽節將至，澎湖馬公市長黃健忠今（15）日展開「重陽敬老致賀行程」，走訪全市百歲人瑞與銀髮楷模，逐一到府致贈重陽禮金與賀匾，傳達對長者的尊崇與感謝。

馬公市現有百歲人瑞30位，其中最高齡達103歲的長者有4位，分別為東文里張榮炳、虎井里陳拈、烏崁里葉呂哖及興仁里楊清香；而光榮里更以6位人瑞榮登澎湖的「長壽里」。

除了向人瑞致賀外，市長黃健忠亦走訪各里所推薦的10位「銀髮楷模」，包括東文里蘇陳錦珠、興仁里蔡栽培、陽明里丁高婷芳、朝陽里范劉月珠、重光里葉洪針、光復里楊綉薇、光榮里方素美、光明里方洪青春、石泉里許鄭玉英及中興里莊文正。這些長者長年熱心公益、積極參與社區事務，展現銀髮族的人生智慧與力量，為社區世代樹立典範。

黃健忠表示，重陽節提醒大家珍視長者的生命歷程，長者的智慧與付出是馬公市最穩固的資產，市公所將持續推動敬老關懷服務，從「在地照顧、健康促進、社區參與」3方面精進作為，營造「長者安心、家屬放心、社區暖心」的生活環境，讓長者健康快樂、安享晚年。

光榮里百歲人瑞最多，擁有長壽里稱號。（馬公市公所提供）

