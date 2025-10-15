為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    龜山水資源回收中心ROT沼氣發電啟用 每年可發電約640萬度

    2025/10/15 18:59 記者鄭淑婷／桃園報導
    龜山水資源回收中心ROT沼氣發電啟用。（水務局提供）

    龜山水資源回收中心ROT沼氣發電啟用。（水務局提供）

    桃園市政府與永豐餘集團旗下豐川綠能科技，今（15）日共同宣布，全國首座以ROT民間興建營運後轉移促參模式轉型的綠能水資源回收中心「龜山水資源回收中心」，正式啟用沼氣發電系統，成為全國循環經濟與綠能轉型的指標案例。

    水務局表示，透過厭氧處理與沼氣發電技術，龜山水資源回收中心每年可發電約640萬度，創能量相當於超過1萬5600片 400W 太陽能板的年發電量，可供應約1540戶家庭一整年的用電需求，而沼氣發電不僅能自用，還可併入台電電網供民眾使用。

    此外，龜山水資源回收中心具備減廢與減碳的環境效益，年碳排可減少超過7000噸CO2e，處理中心內污泥年產量由1800 噸降至1000噸，減量達 40%，結合水資源回收、能源再利用與碳排減量，龜山水資源回收中心已躍升為全國首座具備3重效益的智慧綠能廠。

    市長張善政在啟用典禮表示，桃園是台灣產業重鎮與用電核心，也是落實淨零轉型的重要前線，龜山水資源回收中心營運逾30年，服務近2萬戶、每日處理約2萬3000噸生活與事業廢水，此次引進民間投資與技術，成功以ROT方式推動轉型，成為全國第1個促參法下的綠能回收中心，不僅加速實現2050淨零排放國家目標，也為全台示範1條公私協力的永續道路，後續市府將推動水足跡、碳足跡盤查、環境教育場所與TAF實驗室認證等措施，全面翻轉傳統水資源回收場的營運模式，走向智慧化、低碳化。

    永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，永豐餘多年來深耕循環經濟，建構獨有的再生能源閉環系統，此次導入專利沼氣技術，將污水處理過程中產生的高有機污泥，轉化為純度超過83%的高品質沼氣，再轉為綠電，實現從排放廢棄走向資源再生的關鍵跨越。

    龜山水資源回收中心ROT沼氣發電啟用，並於15日舉行啟用典禮。（水務局提供）

    龜山水資源回收中心ROT沼氣發電啟用，並於15日舉行啟用典禮。（水務局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播