龜山水資源回收中心ROT沼氣發電啟用 每年可發電約640萬度

龜山水資源回收中心ROT沼氣發電啟用。（水務局提供）

桃園市政府與永豐餘集團旗下豐川綠能科技，今（15）日共同宣布，全國首座以ROT民間興建營運後轉移促參模式轉型的綠能水資源回收中心「龜山水資源回收中心」，正式啟用沼氣發電系統，成為全國循環經濟與綠能轉型的指標案例。

水務局表示，透過厭氧處理與沼氣發電技術，龜山水資源回收中心每年可發電約640萬度，創能量相當於超過1萬5600片 400W 太陽能板的年發電量，可供應約1540戶家庭一整年的用電需求，而沼氣發電不僅能自用，還可併入台電電網供民眾使用。

此外，龜山水資源回收中心具備減廢與減碳的環境效益，年碳排可減少超過7000噸CO2e，處理中心內污泥年產量由1800 噸降至1000噸，減量達 40%，結合水資源回收、能源再利用與碳排減量，龜山水資源回收中心已躍升為全國首座具備3重效益的智慧綠能廠。

市長張善政在啟用典禮表示，桃園是台灣產業重鎮與用電核心，也是落實淨零轉型的重要前線，龜山水資源回收中心營運逾30年，服務近2萬戶、每日處理約2萬3000噸生活與事業廢水，此次引進民間投資與技術，成功以ROT方式推動轉型，成為全國第1個促參法下的綠能回收中心，不僅加速實現2050淨零排放國家目標，也為全台示範1條公私協力的永續道路，後續市府將推動水足跡、碳足跡盤查、環境教育場所與TAF實驗室認證等措施，全面翻轉傳統水資源回收場的營運模式，走向智慧化、低碳化。

永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，永豐餘多年來深耕循環經濟，建構獨有的再生能源閉環系統，此次導入專利沼氣技術，將污水處理過程中產生的高有機污泥，轉化為純度超過83%的高品質沼氣，再轉為綠電，實現從排放廢棄走向資源再生的關鍵跨越。

