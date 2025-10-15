超商APP廣告加熱菸 北市衛局：發函業者說明、菸商最重罰2500萬

某超商APP違法廣告加熱式菸品及組合元件之多種品項價格等資訊，衛生局今（15）日表示，將會依菸害防制法調查，釐清責任歸屬，最高可處製造、輸入業者新台幣2500萬元罰鍰，處販售菸品業者新台幣50萬元罰鍰。（資料照）

台北市衛生局近日接獲民眾檢舉，某超商APP違法廣告加熱式菸品及組合元件之多種品項價格等資訊。衛生局今（15）日表示，將會依菸害防制法調查，釐清責任歸屬，最高可處製造、輸入業者新台幣2500萬元罰鍰，處販售菸品業者新台幣50萬元罰鍰。

衛生福利部國民健康署於今年7月宣布，有條件通過美、日2家加熱菸業者，共14項產品與4款組合元件可上市販售，2家業者分別自10月11日及10月19日起核准上市。但某超商在上市生效前，違法刊登廣告加熱式菸品及組合元件之販售資訊，此舉涉嫌違反菸害防制法規定。

衛生局提醒，即使加熱式菸品及組合元件「已獲核准上市」，依菸害防制法規定，仍不得進行任何形式的廣告或促銷行為。衛生局已發函請超商陳述意見，將視調查結果儘速依法處辦。

衛生局呼籲，各業者應確實遵守相關規範，不得以任何形式進行所有菸品之促銷、廣告，違者皆依法處辦。同時提醒加熱菸絕非「無害」產品，其含有尼古丁與多種有害物質，與傳統紙菸皆為成癮性菸品，應拒絕接觸及使用。

