台日高中生彰女相見歡！熱舞、鋼琴四手聯彈寫下姐妹市新頁

有朋自遠方來，不亦樂乎！來自日本石川縣小松市的小松市立高等學校師生團約160人，特別將海外修業旅行的重要一站獻給姐妹城市、彰化市，今天與彰化女中的同學們來了一場充滿活力與歡笑的跨國文化交流，舞蹈、音樂才藝表演，讓氣氛High到最高點！

為了迎接這群遠道而來的日本夥伴，彰女師生費盡心思籌備，彰化市公所更大力支持；在歡迎會上，彰女的熱舞社同學率先用一連串充滿爆發力的動感舞姿點燃全場，大家看得目不轉睛，驚呼連連。

日本小松市立高校的學生們也不遑多讓，帶來優美動聽的合唱表演，更有兩位同學優雅地在鋼琴上展現四手聯彈的精湛琴藝，現場掌聲如雷，大家不只用英文介紹城市特色，更用才藝打破語言隔閡，讓文化火花盡情激盪。

彰化市與小松市的深厚情誼，早在2012年就開始，並於2017年正式締結為姐妹市，至今已超過10年，這份跨越國界的緣分，不只在市政層面，更紮根到教育文化領域。

彰化市長林世賢表示，期盼透過這次小松高校和彰化女中的青春大交流，能讓台日學子在分享彼此文化的同時，也為兩座城市的長遠友誼寫下更燦爛、更美好的新篇章！

