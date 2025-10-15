為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台日高中生彰女相見歡！熱舞、鋼琴四手聯彈寫下姐妹市新頁

    2025/10/15 18:51 記者張聰秋／彰化報導
    日本石川縣小松市的小松市立高等學校，160位師生今天參訪彰化女中，展開一場充滿青春與文化色彩的交流活動。（彰化市公所提供）

    有朋自遠方來，不亦樂乎！來自日本石川縣小松市的小松市立高等學校師生團約160人，特別將海外修業旅行的重要一站獻給姐妹城市、彰化市，今天與彰化女中的同學們來了一場充滿活力與歡笑的跨國文化交流，舞蹈、音樂才藝表演，讓氣氛High到最高點！

    為了迎接這群遠道而來的日本夥伴，彰女師生費盡心思籌備，彰化市公所更大力支持；在歡迎會上，彰女的熱舞社同學率先用一連串充滿爆發力的動感舞姿點燃全場，大家看得目不轉睛，驚呼連連。

    日本小松市立高校的學生們也不遑多讓，帶來優美動聽的合唱表演，更有兩位同學優雅地在鋼琴上展現四手聯彈的精湛琴藝，現場掌聲如雷，大家不只用英文介紹城市特色，更用才藝打破語言隔閡，讓文化火花盡情激盪。

    彰化市與小松市的深厚情誼，早在2012年就開始，並於2017年正式締結為姐妹市，至今已超過10年，這份跨越國界的緣分，不只在市政層面，更紮根到教育文化領域。

    彰化市長林世賢表示，期盼透過這次小松高校和彰化女中的青春大交流，能讓台日學子在分享彼此文化的同時，也為兩座城市的長遠友誼寫下更燦爛、更美好的新篇章！

    彰女熱舞社同學表演熱舞，炒熱氣氛。（彰化市公所提供）

    日本小松市高校學生展現四手聯彈的精湛琴藝，搏得滿堂彩。（彰化市公所提供）

