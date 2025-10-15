高雄最具人氣玩水景點24日試營運 今年最多僅開放10天

星光公園戲水區整建後，一舉擴大面積達2.94公頃。（圖擷自議員郭建盟臉書）

最受小朋友期待的高雄市星光水岸公園，整建後配合「2025高雄海洋派對」，將於10月24日起試營運，由於天氣逐漸變冷，園區內的戲水區最晚僅可使用至11月2日，想體驗的民眾手腳要快，得把握這10天時間，不然要等到明年5、6月。

位於高雄展覽館旁的星光水岸公園戲水區，是近年高雄人氣最夯的玩水景點，但原本戲水區僅占公園面積5％；工務局進行「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計畫」，針對星光公園戲水區，一舉擴大面積達2.94公頃，並新增滑水道、水上鞦韆等各式親水設施，也設有遮陽棚、更衣室與廁所。

公園處表示，星光水岸公園是高雄水岸邊最大的戲水公園，原來戲水設施有造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯、半球型的發光噴泉等，深受親子喜愛。此次擴大戲水面積並新增滑水道、水上鞦韆等各式親水設施，配合「2025高雄海洋派對」在21號碼頭舉行，將於10月24日起開放供民眾進場使用，園區是開放式公園，民眾皆可免費入園。

不過，由於天氣逐漸變冷，園區內的水域遊具區原則上僅規劃開放至10月31日，由於11月1、2日是周末假日，可能再延長2天，換句話說，想玩水的大小朋友得把握這10天，不然得等到明年5、6月正式開放才能玩水。

星光水岸公園的戲水區，往年大都是6月底至8月底這段時間開放，不少家長希望改建後，明年能提早到5月開放，不要拖到暑假；公園處則表示會視天氣狀況，再決定明年正式開放日期。

