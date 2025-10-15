不是2樓！買老公寓該選幾樓？網「1原因」一面倒推3樓

一名存款約200萬元的小資族，欲購買高雄一間400多萬的老公寓，卻因糾結樓層選擇而陷入煩惱，示意圖。（資料照）

房價高漲，不少小資族將目光轉向總價相對親民的老公寓物件，但樓層該怎麼選，卻成為一大難題。有網友發文分享，看到一名存款約200萬元的小資族，欲購買高雄一間400多萬的老公寓，卻因糾結樓層選擇而陷入煩惱，貼文曝光後，引起網友熱議。

日前網友在Dcard以「買公寓到底要買幾樓」為題發文分享，自己看到一篇文章提到，一名小資族手上存了約200萬元，有意購買高雄一間400多萬的老公寓，卻在選樓層時陷入兩難。文中提到，專家建議公寓無電梯，選擇2樓最實用，不僅上下樓方便，未來轉售或出租也較有優勢；至於1樓若能作店面或規劃車位，更是搶手。

不過原PO也坦言，各樓層其實都有優缺點，例如高樓層雖然價格相對便宜，但得忍受每天爬樓梯；低樓層雖然便利，卻可能面臨潮濕、隱私性低。她最後好奇問網友，「如果是你們會選幾樓」？

貼文曝光後，最多網友推薦的是3樓，「3樓感覺比較剛好，走樓梯接受度比較高，又不是水管匯集樓層」、「應該要3樓，不是聽說廁所水管怎樣的、什麼彎槽在二樓那邊，如果水管有狀況，可能廁所會變噴泉」、「1樓最貴，採光通常很差，我買2樓家裡有爆屎過，所以我覺得3樓最好」。

不過也有部分網友支持其他樓層，「目前買公寓5樓，真的除了爬樓梯以外，採光、通風、隔音都大贏～樓梯其實我也覺得還好，每天爬習慣其實也就這樣，就當作運動就好」、「沒電梯的話肯定是2樓」、「1樓是最保值的，等老了一階都不用爬，家裡有老人的，買1樓優先」。

