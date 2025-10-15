屏縣超前部署長照3.0 《無圍籬共融日照實作筆記》曝成功經驗

屏縣日照長輩們開心展示記錄自己在日照中心開心復能的新書。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府與國立成功大學攜手合作出版《無圍籬共融日照實作筆記》，今（15）日舉行新書發表會，收錄屏縣5間日照中心的在地故事，明年將正式上路的長照3.0在日照中強調「復能」，屏東不但早已實踐這樣的精神，也透過此書向各界分享透過無圍籬共融日照為長輩復能的成功經驗。

5間日照中心包括竹田鄉西勢、屏東市大連、北興、新埤鄉新埤、鹽埔鄉鹽北等，新書發表會現場氣氛溫馨熱鬧，屏東縣長周春米、成功大學副校長陳玉女、副教授張玲慧，以及多位日照中心夥伴與長輩出席，長輩們拿著新書，興奮指著照片說「這是我們社區！」、「我也在書裡喔！」。

屏東縣長周春米表示，感謝成功大學團隊兩年來與縣府長照處攜手合作，實地走訪、開會討論，陪伴日照中心夥伴落實「在社區中照顧」的理念，才醞釀出這本珍貴的《無圍籬共融日照實作筆記》。屏東已於2023年邁入超高齡社會，長照不只是銀髮族的議題，更是每個家庭都將面臨的人生階段。

成功大學副校長陳玉女表示，2018年起成大與屏東縣合作推動「共創樂智友善社區」計畫，從竹田西勢村起步，以跨專業合作與社區參與為核心，透過市集、分享會、鄰里互動等多元形式，探索共融的無限可能。該校職能治療學系副教授張玲慧也說，長照3.0要開始了，復能是日照發展的重要概念，本書倡議的觀念就是從長輩需求出發，復能給長輩，讓他們有機會去做想做的事情、發揮能力，在屏東已推動，是模範。

長照處表示，無圍籬共融日照中心除有竹田西勢等5處，今年還加入崇陽日照、光華日照、東津日照、牡丹日照等4間，目前全縣76個日照中心，布建中的27間，預計在2年內均可提供服務，無圍籬共融是屏東長照推展過程希望倡導出的精神理念，在整理經驗後持續擴大，希望未來全縣日照都是無圍籬日照。

