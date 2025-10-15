田尾花事三重奏 台灣設計展、花田祭、植物市集一次玩到飽

今年10月，彰化田尾舉辦「2025台灣設計展」、「花田祭」、「植物產地市集」三大活動，預計將吸引不少遊客賞花。（記者陳冠備攝）

秋高氣爽正是賞花好時節！今年10月，台灣花卉重鎮田尾鄉迎來難得一見的盛況，由「2025台灣設計展」領軍，與當地「花田祭」、「植物產地市集」三大活動接力登場，時間橫跨整個10月中下旬。對植物與設計有興趣的民眾，千萬不能錯過這個比日食還罕見的「三展合一」花鄉慶典。

台灣設計展今年移師彰化舉辦，展期至10月26日止，其中彰南展區設在田尾公路花園，主打「植物行」、「植物學校」、「田尾DNA」、「島嶼群像」及「溫室城堡」等5主題展，串連園區多個景點，將在地產業以設計語彙重新詮釋。

與設計展同期登場的「花田祭」，由田尾休閒農業協會主辦，今年以「傑克的魔豆花園解謎」為主題，串聯花佈院、菁芳園等23家園藝業者，讓遊客在賞花、拍美照的過程中，享受探索尋寶的樂趣。

壓軸登場的是田尾鄉農會舉辦「植物產地市集」，10月18日、19日在鄉農會辦公大樓旁倉庫及廣場舉行。活動將集結80個攤位，展售各式多肉植物、觀葉植物與稀有珍貴植栽，宛如一個大型的植物寶庫。農會更推出消費集點活動，兌滿10點（每1點消費100元）可兌換搭乘電動三輪車遊覽設計展展場，一次暢玩所有景點。

田尾鄉長許淑美說，這次三大活動難得同步，園區業者無不拿出壓箱寶，要讓遊客滿載而歸，無論是設計美學、互動解謎還是產地直購，十月的田尾都能一次滿足，邀請全國民眾前來體驗最深度、最豐富的花鄉之旅。

台灣設計展展區「田尾行」，將在地產業以設計語彙重新詮釋，令不少遊客驚呼不已。（記者陳冠備攝）

台灣設計展田尾展區的「植物學校」，將電照菊花搬進展場，吸引民眾爭相拍照。（記者陳冠備攝）

台灣設計展田尾展區的「植物學校」，布置台灣四地跟蘭嶼的原生植物，種類繁多令人歎為觀止。（記者陳冠備攝）

田尾鄉農會將於10月18日至19日舉辦「植物產地市集」。（記者陳冠備攝）

「植物產地市集」將集結80個攤位，展售各式多肉植物、觀葉植物與稀有珍貴植栽。（記者陳冠備攝）

台灣設計展田尾展區「溫室城堡」可一覽台灣四大園藝景觀植物。（記者陳冠備攝）

