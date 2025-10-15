颱風恐侵台!季連成裁示採「混合式撤離」 推翻花蓮縣府撤離計畫

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成。（資料照，記者王峻祺攝）

準「風神」颱風可能侵襲台灣，對花蓮堰塞湖災區恐造成二次傷害，中央今（15日）編成「緊急應變協調所」，邀集地方召開第一次防颱會議，多位村里長會中反映能垂直撤離，與花蓮縣政府堅持的疏散撤離不同調，總協調官季連成裁示採取「混合式撤離」模式，推翻縣府原來的撤離計畫。

中央因應颱風臨時生成上午成立中央緊急應變協調所，下午召開緊急應變第一次協調會，邀集花蓮縣府、三鄉鎮長及警戒區村里長參加。季連成在上午表示，縣府未核定疏散撤離計畫，將依據10月12日會議決議啟用；下午他讓所有鄉鎮長及村長一一表達意見，多位村長反映能垂直撤離，出現變數。

光復鄉西富里里長劉貴滿受訪時表示，許多人不想離開自己的家去避難，況且有了上次經驗，來自全國的物資充足；不過他說，重大傷病者還是以疏散撤離或依親為宜。

季連成表示，尊重鄉鎮長和村里長的意見，因為他們對地方了解深入，他也決定將大全村和大進村納入警戒區域，採取混合式撤離模式，涉及約1千多名居民；洗腎患者和獨居老人將優先送往醫院，將派出五位督導官檢查民眾是否遵守避難指示，勸導不聽違者將被罰款。他強調，成功關鍵在於「強制執行力」，中央、縣府及軍方都會提供協助。

協調所同時組織調整，將編成堰塞湖天氣監測組、疏散撤離組、安置收容組、支援調度組（國軍）、機械車輛撤離組、交通管制組、搜索救援組、後勤供應組及督導管制組。

怪手集中備戰颱風的沙包。（記者王錦義攝）

備戰風神，加強排水溝清理。（記者王錦義攝）

軍方協助堆置沙包及鋪設防水布。（記者王錦義攝）

民眾先行堆置沙包防災。（記者王錦義攝）

