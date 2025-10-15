為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投信義爆原保地蓋廟、建餐廳 縣府：違建查報排拆

    2025/10/15 18:19 記者劉濱銓／南投報導
    南投信義鄉原保地，被爆在農牧用地出現違建宮廟「宇宙萬聖宮」。（取自臉書「宇宙萬聖宮」）

    南投信義鄉原保地，被爆在農牧用地出現違建宮廟「宇宙萬聖宮」。（取自臉書「宇宙萬聖宮」）

    南投信義鄉原住民保留地，有週刊踢爆遭非法佔用，並在國有林地開餐廳、佔據公路局土地興建高腳屋、停車場，另有人透過人頭，租用原保地蓋廟涉及違法使用，對此，南投縣政府回應，有關土地違規使用與違建都已會勘查報，後續將由建管單位排拆。

    南投縣政府原住民族行政處表示，原保地主管機關為原住民族委員會，在各地的執行機關則是鄉、鎮公所，有關信義鄉望高茶園餐廳向信義鄉公所承租原保地，但卻未依農牧用地使用，興建高腳屋、停車場，甚至佔用到公路局用地，在被檢舉後已進行查報作業，後續將由建管單位排拆。

    另案同樣位在信義鄉，有租用的原保地出現宮廟「宇宙萬聖宮」，在2011年被檢舉農牧用地有違建後，經會勘也已查報，信義鄉公所當年已停止租約，目前廟方違建佔用情況，須繳交使用補償金，並待建管單位排拆。

    信義鄉公所指出，萬聖宮的違建部分，原民會有編列預算，後續會由縣府進行拆除，至於望高餐廳的違建，由於佔用到的不只原保地，還有國有林地、公路局土地，現階段會視相關主管機關對於佔用情況要如何處理，之後公所就會與縣府協調違建拆除事宜。

