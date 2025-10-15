為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    前進波蘭克拉科夫螺絲展 南市助企業突破對等關稅重圍

    2025/10/15 17:44 記者蔡文居／台南報導
    台南市率團螺絲扣件等業者，參與2025波蘭克拉科夫螺絲展。（南市經發局提供）

    台南市率團螺絲扣件等業者，參與2025波蘭克拉科夫螺絲展。（南市經發局提供）

    為協助台南優質中小企業走向國際，拓展多元國際市場，台南市經發局帶領南市螺絲扣件等業者，參與2025波蘭克拉科夫螺絲展，並邀請國外買家與南市廠商交流媒合，擴展南市外貿商機並與國際接軌。

    南市經發局表示，面對美國對等關稅的政策下，全球供應鏈再現變化，為強化南市企業海外多元拓銷，分散全球國際市場，並整合台南在地產業，積極協助南市優質企業拓展多元市場，市府領團參與今年10月15至16日波蘭克拉科夫螺絲展。

    經發局表示，這次採「共同參展、買家商機媒合會，以及潛在買家企業參訪」之三合一拓銷模式加強拓銷力度，同時為強化國外買主對南市優質產品的認識，透過英文共同型錄的設計，加強產品介紹設計感，協助南市企業在對等關稅壓力下突破重圍。

    經發局長張婷媛指出，這次參加2025波蘭克拉科夫螺絲展，結合螺絲扣件等產品類型的業者，展出台南螺絲扣件產業的實力，並以「Strong Connections, Lasting Value」形塑南市扣件產品堅固鏈結、恆久價值的意象，同時於展會期間，邀約國外買家至南市攤位媒合商洽，增加接單銷售機會，此外也安排本市參展商與當地pgb Polska及FEZ S. A.等機械設備及零組件產業相關企業進行拜訪，以相互建立聯繫管道及商談合作機會。

    南市率團參與2025波蘭克拉科夫螺絲展，並邀請國外買家與南市廠商交流媒合，擴展外貿商機。（南市經發局提供）

    南市率團參與2025波蘭克拉科夫螺絲展，並邀請國外買家與南市廠商交流媒合，擴展外貿商機。（南市經發局提供）

