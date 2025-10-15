台南創世11/15「集獅廣益」公益園遊會 吳俊宏獻唱宣傳

創世基金會「集獅廣益 幸福第一」公益園遊會11月15日將在南市小北成功夜市舉行，預購千元園遊券可獲早鳥禮，並可參加摸彩抽大獎。（創世基金會提供）

為宣傳即將登場的「集獅廣益 幸福第一」公益園遊會，創世基金會台南分院今天與台南市第一獅子會邀請「飯湯小王子」吳俊宏擔任愛心大使。吳俊宏除現場獻唱、為植物人朋友帶來溫暖鼓勵，也分享斜槓創業的美味飯湯，親手以棉花棒餵食院民，展現溫情與關懷。

台南市第一獅子會化身「鍋鏟超人」，號召在地美食攤商共同響應公益，讓台南的美食不僅滿足味蕾，更傳遞對植物人家庭的愛與支持；會長呂宗奇帶領獅友率先募集30萬元，為活動揭開序幕。

創世基金會指出，台灣於2025年正式邁入超高齡社會，長照議題日益受關注。基金會長年照顧植物人與長照家庭，為籌募照護經費，台南分院已連續舉辦園遊會逾20年；今年活動預計設置超過百攤，內容包括台南小吃、快閃餐車、在地品牌、民生物資及闖關遊戲等，兼具美食與娛樂。

「集獅廣益 幸福第一」公益園遊會將於11月15日（週六）下午2時至6時在台南市北區小北成功夜市舉行，預購千元園遊券可獲早鳥禮（洗髮沐浴用品、機能襪或白曝蔭油等），並可參加摸彩抽大獎。創世基金會誠摯邀請民眾攜家帶眷共襄盛舉，讓愛延續、幸福加倍。

