為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南創世11/15「集獅廣益」公益園遊會 吳俊宏獻唱宣傳

    2025/10/15 17:22 記者蔡文居／台南報導
    創世基金會「集獅廣益 幸福第一」公益園遊會11月15日將在南市小北成功夜市舉行，預購千元園遊券可獲早鳥禮，並可參加摸彩抽大獎。（創世基金會提供）

    創世基金會「集獅廣益 幸福第一」公益園遊會11月15日將在南市小北成功夜市舉行，預購千元園遊券可獲早鳥禮，並可參加摸彩抽大獎。（創世基金會提供）

    為宣傳即將登場的「集獅廣益 幸福第一」公益園遊會，創世基金會台南分院今天與台南市第一獅子會邀請「飯湯小王子」吳俊宏擔任愛心大使。吳俊宏除現場獻唱、為植物人朋友帶來溫暖鼓勵，也分享斜槓創業的美味飯湯，親手以棉花棒餵食院民，展現溫情與關懷。

    台南市第一獅子會化身「鍋鏟超人」，號召在地美食攤商共同響應公益，讓台南的美食不僅滿足味蕾，更傳遞對植物人家庭的愛與支持；會長呂宗奇帶領獅友率先募集30萬元，為活動揭開序幕。

    創世基金會指出，台灣於2025年正式邁入超高齡社會，長照議題日益受關注。基金會長年照顧植物人與長照家庭，為籌募照護經費，台南分院已連續舉辦園遊會逾20年；今年活動預計設置超過百攤，內容包括台南小吃、快閃餐車、在地品牌、民生物資及闖關遊戲等，兼具美食與娛樂。

    「集獅廣益 幸福第一」公益園遊會將於11月15日（週六）下午2時至6時在台南市北區小北成功夜市舉行，預購千元園遊券可獲早鳥禮（洗髮沐浴用品、機能襪或白曝蔭油等），並可參加摸彩抽大獎。創世基金會誠摯邀請民眾攜家帶眷共襄盛舉，讓愛延續、幸福加倍。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播