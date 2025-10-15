與珍古德結緣逾10年 長榮大學追思會師生哽咽

追思會外展示珍古德相關的繪本及畫作、照片等。（記者劉婉君攝）

「黑猩猩之母」、聯合國和平大使珍古德博士（Dr. Jane Goodall）於10月1日辭世，享壽91歲。與珍古德有逾10年情誼的長榮大學，2014年並設立「國際珍古德根與芽生態教育中心」，今（15）日舉行追思禮拜，多位師生哽咽落淚。

追思禮拜由全體與會者合唱詩歌《奇異恩典》展開，現場播放「博士腳蹤」影片，回顧珍古德的貢獻，師生也一起默禱。長榮大學董事劉立仁、校長孫惠民、前校長李泳龍、環境教育國際實驗學院署理院長洪慶宜及國際珍古德協會執行長郭雪貞，分別分享與珍古德互動的故事及其影響。

請繼續往下閱讀...

來自蒲隆地、坦尚尼亞與史瓦帝尼等國的環教學院學生代表，獻唱自創歌曲《Together We Rise》，重申珍古德的核心信念，希望全世界都能和諧共處，也與大自然和諧共處，洪慶宜與坦尚尼亞籍學生代表憶起故人忍不住落淚。

珍古德與長榮大學的情誼，始於2012年11月，校內設有「國際珍古德根與芽生態教育中心」，2017年成立環境教育國際實驗學院與永續發展國際學士學位學程，並聘珍古德為榮譽院長。今年6月珍古德還曾來台參與長榮大學的畢業典禮，勉勵師生「每一個人、每一天，都能做出改變」、「希望是來自行動的力量」。

師生也在追思會之後舉行植樹，緬懷珍古德對生態保育與環境教育的無私奉獻，並承諾將持續延續珍古德「根與芽」的信念。

長榮大學師生在追思會上一同默禱，追思珍古德。（記者劉婉君攝）

3位環教學院學生代表演唱自創的追思歌曲。（記者劉婉君攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法