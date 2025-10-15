為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從黑暗中看見尊重 南市「微光之境．視障權能群像展」開展

    2025/10/15 16:57 記者蔡文居／台南報導
    2025國際身心障礙者日「微光之境．視障權能群像展」，今天在台南文化創意產業園區開展。（圖由南市佑明協會提供）

    為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市社會局舉辦「微光之境．視障權能群像展」，今天在台南文化創意產業園區茉莉工坊開展，這次群像展由視障者親自擔任策展人與導覽人，邀請大家用觸覺閱讀世界、以心感受無形的光，從黑暗中看見尊重，展期至10月30日。

    今天開幕儀式，包括南市社會局長郭乃文與南市佑明協會理事長李宏平、策展人楊雅惠、台南市聲暉協進會常務理事何素真、市議員陳怡珍等人出席，並參與多感官的沉浸體驗，深入看見視障者的日常與力量。

    南市社會局表示，南市目前有逾10萬名身心障礙朋友，其中視障人口數有5千多人，近9成因疾病、意外、交通事故等原因導致中途致障。為呼應2025年國際身心障礙者日的主題「理解隱性障礙．消除誤解歧視」，除了打造多感官的沉浸體驗還有科技友善無障礙展演，也讓社會看見科技如何成為共融的橋梁。

    社會局長郭乃文在視障策展人導覽下，戴上眼鏡模擬不同的視覺狀況，親身體驗全盲、低視能與視野缺損的差異，並實際操作白手杖與點字機，感受視障者在生活中面臨的挑戰。活動也設有「黑暗角落」體驗區，許多參觀者在無光的環境裡聆聽視障者日常遭遇的微歧視語句，讓大家從「黑暗中看見尊重」。

    南市社會局長郭乃文戴上眼鏡模擬不同的視覺狀況，親身體驗視障者的生活日常。（圖由南市社會局提供）

