    首頁 > 生活

    屏東美術館轉型為地方文化館 藝術展覽更多元化

    2025/10/15 17:04 記者葉永騫／屏東報導
    屏東美術館將轉型為文化館提供更多本地藝術家展出的機會。（記者葉永騫攝）

    屏東美術館今年縣府交還給屏東市公所管理，目前正進行耐震補強及整修工程，預計明年2月重新開館，未來將做為地方文化館，培育地方的藝術家，開放學校、新銳藝術家及各界申請，讓藝術展覽更多元化。

    有72年歷史的屏東美術館因土木技師公會鑑定不符耐震標準，今年6月啟動耐震結構補強工程對內部進行整修，並強化屋頂的防水設施，預計年底完工、明年1月完成驗收、2月重新開館，總經費1233萬餘元，文化部補助9成，地方自籌1成，未來直接由屏東市公所管理。

    屏東市公所表示，為了重新開館，即日起到11月15日公告徵件，包括墨彩、書法、版畫、雕塑等各種作品參與，完工後的展覽空間預定一樓展覽室有1間供在地藝術家申請，1間為3-6月學校申請供師生作品展覽，其餘為新銳藝術家申請，一、二樓的3間展覽室開放給各界使用，新的文化館將保留給本地藝術家獨有的藝術展覽空間，期望培植創作能量，打造人人都能親近的藝文空間，而學校也能讓學生的畢業展移到文化館展出，讓更多人能夠看到學生的作品。

    市民代表傅建雄說，以往縣府管理美術館時申請展覽的藝術家太多，地方藝術家的作品很難排入，現在縣立藝術館移到更大的地方後，地方藝術家就能順利的排展，而文化館的展覽也可以更多元，甚至也能辦黑膠展或音樂展，讓藝術更多彩多姿。

    屏東美術館整修明年2月重新開幕。（記者葉永騫攝）

