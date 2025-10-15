鹿港糕餅文化節首辦「叫賣比賽」 網紅示範不藏私全說了

鹿港即將舉辦糕餅文化節，並首辦叫賣比賽。（記者劉曉欣攝）

鹿港鎮公所今年糕餅文化節首辦「叫賣比賽」，將邀請34萬人追蹤網紅「俊廷直播」來做示範，尋找「最強叫賣王」，打造帶貨奇蹟。林俊廷說，特色就是賣點，這就是行銷流量密碼。

鹿港鎮公所將於10月25日首辦糕聲爭霸賽的「叫賣比賽」，分成青少年組與成人組，報名參賽者當場從參加糕餅文化節的產品，抽籤選出叫賣的商品，最高可獲得1萬元獎金，也邀請林俊廷來當評審，今天則由林俊廷來先行示範。俊廷強調，特色就是賣點，選定商品的特色來介紹，加深顧客的印象，就能掌握行銷流量密碼。

「俊廷直播」的主角是出身彰化大村的林俊廷，今年29歲，踏入直播帶貨已有9年時間。他表示，因為從小跟著父親到埔心魚市場批發買漁貨，再到中部各市場去賣，從殺魚到叫賣都難不倒他。

林俊廷因緣際會走入網路直播叫賣行列，他負責叫賣，阿嬤負責煮食，網路直播就是現場節目，他的主客群都是婆媽族來下單，目前賣的東西已經不只有海鮮而已，往往一次直播就要3、4個小時，由於直播同時也要與網友互動，加上他走活潑路線，直播帶貨做了幾年就出現了咽嗓。林俊廷說，這也算是職業病。

網紅俊廷傳授直播叫賣秘訣。（記者劉曉欣攝）

鹿港小鎮也是糕餅小鎮，糕餅實力聞名全國。（記者劉曉欣攝）

