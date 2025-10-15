為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台最有感！彰市1年發2次敬老金 重陽節500元、春節6000元

    2025/10/15 16:50 記者張聰秋／彰化報導
    彰化市長者人口逐年增加，讓長輩過得更安心、活得更有尊嚴，是市公所的重要施政方向。（圖由市公所提供）

    彰化市長者人口逐年增加，讓長輩過得更安心、活得更有尊嚴，是市公所的重要施政方向。（圖由市公所提供）

    彰化市公所每年在重陽節與農曆過年前，發給設籍年滿70歲以上長者每人500元重陽敬老禮金，還有6000元的春節敬老禮金，2筆敬老金共6500元，全國最高；隨著重陽節將屆，今年重陽敬老金有3萬0922人受惠，發放總金額1546萬1000元刷新紀錄。

    明天（16日）就要入袋了，市長林世賢明早將在彰化生活藝文館見證點鈔一刻，隨即前往大竹里發放處、彰南路二段寶珍香餅舖親自發送500元敬老金，其他各里同步在指定地點發放，轉帳也在明天完成。

    林世賢表示，自己2019年上任時，市庫結餘僅剩7.7億元，如今成長到17.4億元，增加了2.3倍；若加上近年投入3億多元購地興建活動中心，整體財政成長幾乎達到3倍。他強調，彰化市公所在發敬老金與顧財政之間取得平衡，既不拖垮市庫，又能讓更多長輩共享成果，關鍵就在於廉能執政。

    根據市公所統計，今年70歲以上符合資格的長輩共3萬922人，其中選擇轉帳者達2萬3288人，占75.31%，發放金額1164萬4000元；仍堅持領現金的有7634人，占24.69%，發放金額381萬7000元，就是要體驗手數鈔票的真實感。

    林世賢指出，彰化市長者人口逐年增加，讓長輩過得更安心、活得更有尊嚴，是市公所的重要施政方向。除了穩定發放敬老金外，市府也積極購地蓋活動中心、推動社區關懷據點，讓長輩能就近參與活動、擴大社交圈，打造更友善的高齡宜居城市。

    彰化市公所在發敬老金與顧財政之間取得平衡，既不拖垮市庫，又能讓更多長輩共享成果，關鍵就在於廉能執政。（圖由市公所提供）

    彰化市公所在發敬老金與顧財政之間取得平衡，既不拖垮市庫,又能讓更多長輩共享成果，關鍵就在於廉能執政。（圖由市公所提供）

