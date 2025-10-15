為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    提升消防救難後勤量能 竹縣議員聯合民間捐贈行軍床高背椅

    2025/10/15 16:47 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣議員吳旭智（右2起3人）、甄克堅、朱建銘，以及台積電周氏夫婦，共同捐贈38套高品質行軍床和高背椅。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣議員吳旭智（右2起3人）、甄克堅、朱建銘，以及台積電周氏夫婦，共同捐贈38套高品質行軍床和高背椅。（新竹縣消防局提供）

    為了提升第一線救難人員的後勤支援與休息品質，新竹縣議員吳旭智、甄克堅、朱建銘，以及台積電周氏夫婦，共同捐贈38套高品質行軍床和高背椅予縣府消防局，今天在第一大隊竹北分隊舉辦捐贈儀式；這批裝備不僅是對消防英雄的實質支持，日前更在花蓮風災救災行動中提前「上陣」，發揮極大功效。

    此次捐贈，緣起於吳旭智、甄克堅親身參與山訓過程中，目睹並感受到救難隊員在艱困環境下的辛勞；也聽救難隊員提及，在高山或酷寒雪地中執勤，隊員們往往只能在冰冷的地面上短暫歇息，睡眠品質大打折扣，影響體力恢復。

    「看著弟兄們在結束一整天高強度的搜救後，晚上卻無法好好休息，讓我感到非常不捨。」吳旭智說，一張好的行軍床，雖然看似簡單，卻能有效隔絕地面寒氣、提供穩固的支撐，讓他們在最短的時間內獲得最優質的休息，這對維持救災戰力至關重要。

    這個想法，立即獲得甄克堅與朱建銘響應，3位議員迅速達成共識，決定共同補助採購。而長期關心公益的周女士輾轉得知此事，也表達一同加入的意願，最終促成這次聯合捐贈。

    值得一提的是，在這批行軍床與高背椅的正式捐贈儀式之前，已在日前新竹縣消防局特種搜救隊第一時間馳援花蓮災區時，投入前線，讓救災隊員在搜救清理現場，能有一個相對舒適的休息據點，確保體力與專注力，提升整體救援效率。

    消防局長陳中振代表全體消防人員表達最誠摯的感謝。他表示，優質的後勤裝備是維持救難戰力的關鍵，將優先配發五峰、尖石等山區分隊及特搜隊，守護第一線英雄，讓他們在守護民眾安全的同時，也能得到最好的照顧。

    在這批行軍床與高背椅正式捐贈儀式之前，已在日前新竹縣消防局特種搜救隊第一時間馳援花蓮災區時，投入前線。（新竹縣消防局提供）

    在這批行軍床與高背椅正式捐贈儀式之前，已在日前新竹縣消防局特種搜救隊第一時間馳援花蓮災區時，投入前線。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣議員吳旭智、甄克堅、朱建銘，以及台積電周氏夫婦，共同捐贈近40套高品質行軍床和高背椅捐予縣府消防局。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣議員吳旭智、甄克堅、朱建銘，以及台積電周氏夫婦，共同捐贈近40套高品質行軍床和高背椅捐予縣府消防局。（新竹縣消防局提供）

