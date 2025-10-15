曝準颱風「風神」影響台灣機率！ 颱風論壇：大雨躲不掉

位在菲律賓東方海面的熱帶擾動96W預計在週五（17日）前後增強為熱帶性低氣壓，並有很大機會在週末生成為颱風「風神」。（圖擷取自「台灣颱風論壇─天氣特急」）

位在菲律賓東方海面的熱帶擾動96W預計在週五（17日）前後增強為熱帶性低氣壓，並有很大機會在週末生成為颱風「風神」。至於是否影響台灣？氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，若高壓太強，推得太快，96W很可能就會「直衝菲律賓」而去，但無論如何「大雨還是躲不掉」。

「台灣颱風論壇─天氣特急」今日下午表示，準颱風「風神」目前還相當鬆散，還需要一點時間整合。太平洋高壓勢力依舊強勁，穩穩地推著他往西移動，到了菲律賓附近後，才會遇到槽線東移迫使高壓減弱，而出現關鍵轉折點。

粉專指出，若高壓太強、推得太快，96W很可能就會「直衝菲律賓」而去。天氣影響方面，正如稍早貼文，大雨還是躲不掉，差異在中、南部天氣好壞而已。

粉專稍早發文指出，週日（19日）起東北季風增強，同時颱風外圍暖濕氣流正好在台灣東北與東側交會，將形成大片持續性雲雨帶，預估將為雙北、基隆、宜蘭、花蓮帶來持續且顯著的雨勢。

粉專特別提醒，「無論颱風怎麼走，這波強降雨是免不了的」，尤其基隆北海岸、宜蘭、花蓮劇烈降雨訊號相當明確，提醒民眾做好防災準備。

