直飛北歐 星宇航空搶第一：預計明年開歐洲航線飛芬蘭赫爾辛基

星宇航空有望成為首個直飛北歐國家芬蘭的國籍航空。圖為星宇航空A350飛機。（記者吳亮儀攝）

星宇航空今天（15日）舉行桃園機場貴賓室餐點發表會，策略長劉允富受訪時說，預計最快於明年下半年開首條歐洲航線，米蘭、赫爾辛基與布拉格都在考慮名單中。若星宇真的直飛芬蘭赫爾辛基，將是我國第一個直飛北歐的航空公司。

交通部民航局今年2月宣布，與芬蘭簽署飛航協議，是我國與北歐國家第一個簽署的航空服務協議，台芬雙方可指定多家航空公司，飛航由台灣經停任何中間點到芬蘭的客、貨運航班，且享有中間點第五航權。國籍華航、長榮、星宇航空公司也透過與芬蘭業者交流，實地瞭解芬蘭的航空市場。

目前我國沒有直飛北歐的航班。劉允富今天說，樂觀預估明年下半年可望開出首條歐洲航線，目前口袋名單包含米蘭（義大利）、赫爾辛基（芬蘭）與布拉格（捷克），若未來隨著新飛機A350-1000機隊陸續交付，未來一到兩年內，星宇一定還會有新的北美航線推出。

與請客樓及辰園的合作，是星宇航空首次將米其林星級餐廳菜色正式引進機場貴賓室。（星宇航空提供）

