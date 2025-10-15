為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    直飛北歐 星宇航空搶第一：預計明年開歐洲航線飛芬蘭赫爾辛基

    2025/10/15 16:42 記者吳亮儀／台北報導
    星宇航空有望成為首個直飛北歐國家芬蘭的國籍航空。圖為星宇航空A350飛機。（記者吳亮儀攝）

    星宇航空有望成為首個直飛北歐國家芬蘭的國籍航空。圖為星宇航空A350飛機。（記者吳亮儀攝）

    星宇航空今天（15日）舉行桃園機場貴賓室餐點發表會，策略長劉允富受訪時說，預計最快於明年下半年開首條歐洲航線，米蘭、赫爾辛基與布拉格都在考慮名單中。若星宇真的直飛芬蘭赫爾辛基，將是我國第一個直飛北歐的航空公司。

    交通部民航局今年2月宣布，與芬蘭簽署飛航協議，是我國與北歐國家第一個簽署的航空服務協議，台芬雙方可指定多家航空公司，飛航由台灣經停任何中間點到芬蘭的客、貨運航班，且享有中間點第五航權。國籍華航、長榮、星宇航空公司也透過與芬蘭業者交流，實地瞭解芬蘭的航空市場。

    目前我國沒有直飛北歐的航班。劉允富今天說，樂觀預估明年下半年可望開出首條歐洲航線，目前口袋名單包含米蘭（義大利）、赫爾辛基（芬蘭）與布拉格（捷克），若未來隨著新飛機A350-1000機隊陸續交付，未來一到兩年內，星宇一定還會有新的北美航線推出。

    與請客樓及辰園的合作，是星宇航空首次將米其林星級餐廳菜色正式引進機場貴賓室。（星宇航空提供）

    與請客樓及辰園的合作，是星宇航空首次將米其林星級餐廳菜色正式引進機場貴賓室。（星宇航空提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播