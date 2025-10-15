吃粄條逛市集看表演！苗栗粄條節26日登場 逾3千份任品嚐

市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰與副縣長邱俐俐等人歡迎民眾參與。（圖由苗栗市公所提供）

粄條是客家米食代表之一，苗栗市公所去年首辦「貓裏客家粄條節」，獲民眾好評，今年第二屆將於26日同樣在貓裏喵親子公園登場，匯聚多家在地名店，推出各式粄條創意料理，準備逾3000份，讓民眾大啖客家美味，逛文創攤位、欣賞在地藝文團體演出，味覺到視覺一次滿足。

苗栗市公所今（15）日上午在市公所三樓藝文中心為活動宣傳，市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰與副縣長邱俐俐、縣議員鄭碧玉、曾美露及代表、里長及社區理事長歡迎民眾參與。

活動將於26日上午10點至下午1點在貓裏喵親子公園旁舉辦，現場規劃「粄條特色市集」、「苗栗特色伴手禮」及「飽足饗宴」三大主題，並搭配文創攤位與藝文演出。屆時將匯聚多家在地名店，推出各式粄條創意料理，10攤特色料理攤位每攤提供250份；另有4攤免費吃到飽專區預計提供約3000份粄條。

余文忠表示，粄條是最能代表客家味的一道料理，吃的不只是美味，更象徵客家人勤奮耐勞的精神。藉由此次活動，不僅讓民眾親身體驗傳統客家風味，更能帶動商圈活絡與文化交流。去年活動吸引逾千人熱情參與，今年規模更為盛大，預料將再度掀起一波「粄條熱」，呼籲民眾自備環保餐具，盡情享用客家粄條與地方特色料理。

苗栗粄條節26日登場，公所準備逾3000份粄條供民眾品嚐。（圖由苗栗市公所提供）

