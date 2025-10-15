為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北板橋中正路183巷道路瓶頸打通 簡化行車動線

    2025/10/15 16:25 記者黃政嘉／新北報導
    新北市板橋區中正路183巷路段打通後，規劃7公尺道路，車道雙邊通行。（新北市板橋區公所提供）

    新北市板橋區中正路183巷路段打通後，規劃7公尺道路，車道雙邊通行。（新北市板橋區公所提供）

    新北市板橋區中正路183巷道路瓶頸打通路段，全長約80公尺，今已完工通車，瓶頸打通後，中正路至中正路183巷11弄巷口的中正路183巷，由原巷弄的機車雙向、汽車單向通行，調整為汽、機車皆一進一出單向式的雙邊通行，讓行車動線簡化，並串聯中正路及民權路，提供民眾更加順暢、便利的交通。

    板橋區長陳奇正表示，延續去年中正路135巷道路瓶頸打通，本路段打通後，規劃7公尺道路，車道雙向通行，包含增設實體人行道，提升該區域交通便利性及人本環境，由於是新設路段，請用路人減速慢行，遵行標誌標線行駛，行經口注意禮讓行人，共同維護行車安全。

    社後里長莊晉貴表示，感謝公所協助打通里內瓶頸路段，該路段原為未開闢都市計畫道路，經市府新建工程處協助用地取得，歷經公所2個月施工，終於開闢完成增設80公尺車道，汽機車可單向進出通行，方便里民進出。

    板橋區公所指出，瓶頸打通路段工程總經費420萬元，經市府工務局新建工程處經費補助，公所於路口增設行穿線與標線型人行道，新設路段設4盞路燈，提供夜間照明保障通行安全，未來將持續提升市民通行安全與街道景觀品質。

    該路口增設行穿線與標線型人行道。（新北市板橋區公所提供）

    該路口增設行穿線與標線型人行道。（新北市板橋區公所提供）

    今早進行中正路183巷瓶頸打通通車典禮。（新北市板橋區公所提供）

    今早進行中正路183巷瓶頸打通通車典禮。（新北市板橋區公所提供）

    熱門推播