天母萬聖節盛事再升級！聯名電影《牠》 打造專屬驚悚場景

「天母搞什麼鬼17萬聖節嘉年華」將在10月24日起，連續2天在天母商圈舉辦，今年活動再升級，串連3大百貨推出限量南瓜桶、小朋友最愛人氣角色現身助陣，更首度與HBO Max攜手合作，結合年度重磅影集《牠：歡迎來到德利鎮》，打造專屬驚悚場景，紅氣球與恐怖氛圍將接管天母運動公園及周邊街頭。

台北市天母商圈發展協會唐笛理事長表示，萬聖節前夕最受矚目的「百鬼夜行 戲弄頭家娘」將於10月24日晚間熱鬧展開，號召大小妖怪齊聚天母街頭搞鬼搗蛋，一路沿著忠誠路展開趣味踩街惡作劇。今年更與HBO Max頻道跨界合作，聯手即將上線的原創影集《牠：歡迎來到德利鎮》，於踩街當晚帶來驚悚開場。神秘紅氣球將驚現街頭，讓參與者彷彿走進電影場景，與恐怖小丑「牠」擦身而過，挑戰膽量極限，為萬聖夜揭開1場充滿驚嚇與想像的奇幻冒險。

台北市天母商圈發展協會說，緊接著10月25日主場活動將於天母運動公園登場，包括HBO Max原創影集《牠》主題沉浸式展區，重現影集中60年代美國小鎮「德利鎮」的詭譎氛圍，參加者可走進場景空間，親身體驗驚嚇不安感官挑戰。現場也規劃免費臉部彩繪、紅氣球拍照打卡區、影集互動任務與限量周邊小禮等豐富活動；此外，更有變裝派對、人氣卡通見面會與品牌互動攤位共襄盛舉。

台北市天母商圈發展協會唐笛理事長表示，萬聖節前夕最受矚目的「百鬼夜行 戲弄頭家娘」將於10月24日晚間熱鬧展開，號召大小妖怪齊聚天母街頭搞鬼搗蛋，一路沿著忠誠路展開趣味踩街惡作劇。圖為去年活動照片。（圖由商業處提供）

