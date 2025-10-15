尋找下一位「金曲女神」！ 台南sing決賽週末登場

「2025南sing時代之歌原創音樂競賽」，當紅創作歌手邱鋒澤將登台表演。（圖由南市文化局提供）

尋找下一個「金曲女神」！「2025台南sing時代之歌原創音樂競賽」本週末（18、19日）在南紡購物中心登場，20組創作新秀將爭奪總獎金40萬元。決賽表演卡司更豪華，邱鋒澤、吳汶芳、怕胖團、Crispy脆樂團都將接力開唱，讓台南成為最熱音樂現場！

「台南sing時代之歌」自創辦以來，成為台南音樂文化的重要品牌，歷屆首獎得主中包括金曲台語歌后李竺芯與第34屆金曲獎「最佳台語男歌手」入圍者周自從，堪稱金曲搖籃。

今年決賽共分為學生組與社會組，各10組入圍選手將輪番登台，用音樂唱出對城市的熱情與想像。學生組首獎可獲7萬元、社會組首獎更高達10萬元，鼓勵原創音樂持續發聲。

除了競賽，2天活動更星光閃耀。18日邀請創作歌手邱鋒澤、女聲吳汶芳與嘻哈歌手潤少開唱；19日則由怕胖團PAPUN BAND、金曲組合Crispy脆樂團與新生代樂團Tickle Tickle癢癢輪番演出，現場將成為音樂能量爆棚的派對現場。

決賽評審團陣容星光熠熠。18日學生組由音樂製作人林隆璇、詞曲創作人黃國倫及音樂評論人小樹擔任評審；19日社會組則邀請金曲製作人陳建騏、音樂人左光平與資深DJ吳建恆，以專業眼光從詞曲、編曲與舞台魅力選出最動人的原創之聲。

文化局長黃雅玲表示，活動現場還設有音樂藝文小市集，結合美食與文創小物，讓民眾邊聽音樂、邊逛市集，邀請民眾一起發掘台南的好聲音，感受屬於這座城市的音樂魅力。

