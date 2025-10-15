為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台最大客家祭典正式啟動！台北客家義民嘉年華25至27日舉辦

    2025/10/15 16:11 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市客委會今日舉辦「2025台北客家義民嘉年華」記者會，宣告全台最大客家祭典正式啟動。左起為活動代言人林芯儀、客家委員會參事孫于卿、台北市副市長林奕華、台北市客委會主委吳文德以及青年局長（前客委會主委）周羿希。（記者蔡愷恆攝）

    台北市客委會今日舉辦「2025台北客家義民嘉年華」記者會，宣告全台最大客家祭典正式啟動。左起為活動代言人林芯儀、客家委員會參事孫于卿、台北市副市長林奕華、台北市客委會主委吳文德以及青年局長（前客委會主委）周羿希。（記者蔡愷恆攝）

    台北市客委會今（15）舉辦「2025台北客家義民嘉年華」記者會，宣告全台最大客家祭典正式啟動。今年也同步推出首屆「台北客家美食節」與「客家時尚獎」兩大系列活動。台北市副市長林奕華表示，今年以「忠義您 客讚」為主題，除了體現客家忠義精神，更是「中意你」的諧音，傳遞客家互助、愛的特質。台北市客委會主委吳文德也補充，客讚不只是稱讚的讚，也象徵市集「棧」的聚合力量。

    吳文德表示，這次嘉年華於25日至27日，於中正紀念堂兩廳院藝文廣場舉辦，包括迎神典禮、安座大典、挑擔踩街、主祭大典與宋神大典等，其中也首度邀請日本YOSAKOI夜來季演舞團「躍動」來台，融合日本祭典與現代編舞，展現勇義精神。

    吳文德說，客家大戲則邀請客家採茶劇團演出「梨花破軍」展現「中意你」的情感與「忠義您」的精神。藝文晚會則結合帶有台北脈動跟客家風華的科技光影火舞、客語流行音樂團體青鳥合唱團、客莊搖滾國樂采風樂團、客家馬戲團搏逗兄弟，以及活動代言人，同時也是億萬歌姬與客家「細妹」的林芯儀壓軸登場唱歌。

    吳文德提到，這次也推出首屆「台北客家美食節」與「客家時尚獎」活動。美食節集合小合埕市集，以味覺傳遞客家情感，結合客家美食、農產、工藝與文創品牌。時尚獎則邀請青年設計師展現對於環保與忠義精神的創新詮釋。

    台北市客委會今（15）舉辦「2025台北客家義民嘉年華」記者會，宣告全台最大客家祭典正式啟動。左起為活動代言人林芯儀、客家委員會參事孫于卿、台北市副市長林奕華、台北市客委會主委吳文德以及青年局長（前客委會主委）周羿希。（記者蔡愷恆攝）

    台北市客委會今（15）舉辦「2025台北客家義民嘉年華」記者會，宣告全台最大客家祭典正式啟動。左起為活動代言人林芯儀、客家委員會參事孫于卿、台北市副市長林奕華、台北市客委會主委吳文德以及青年局長（前客委會主委）周羿希。（記者蔡愷恆攝）

