總金額創新高！彰縣重陽敬老金 最慢「這天」入袋

重陽節快到了，縣長王惠美（左）最近頻頻拜訪百歲人瑞，親自送上1萬元禮金，還有0.5錢金鎖片等禮物！（圖由縣府提供）

再過2個星期就是一年一度的重陽節（10月29日），彰化縣政府發給65歲以上長輩的重陽敬老禮金，已經從9月25日起陸續發放中，預計最慢會在重陽節前1週、10月21日前全部發放完畢，縣府提醒符合資格的長輩們留意自己的帳戶或收現金的時間，今年光是發放這筆敬老金，總金額就高達3億58萬2000元，金額創下歷史新高！

根據縣府統計，今年約有62%長輩選擇轉帳、38%則喜歡領現金，各公所依排程進行，最後1個發放的鄉鎮是埔鹽鄉，預計10月21日完成。

除了敬老禮金外，縣府也特別關心百歲人瑞，今年全縣共有280多位百歲長者，縣長王惠美這幾天親自登門拜訪，除了送上1萬元人瑞禮金，還有重達0.5錢的金鎖片與貼心禮物，親口祝福長輩身體健康、長命百歲。

社會處指出，全縣65歲以上人口24萬2541人，今年的敬老禮金對象包括今年1月1日前設籍且未遷出的滿65歲以上長輩，以及年齡55歲到64歲的原住民。一般戶每人1000元，低收入戶與中低收入戶則依年齡分級，可領3000到9000元不等，百歲人瑞更有1萬元禮金。

社會處表示，重陽節是向長輩表達感恩與敬意的重要節日，希望透過禮金與探訪活動，讓長輩們感受到縣府的溫暖，也提醒家人趁這個節日多陪陪爸媽、阿公阿嬤，用陪伴取代禮金，讓「敬老」不只是一句口號，而是一份真心。

彰化縣長王惠美（左）連日來親自走訪百歲人瑞家中，送上1萬元禮金和金鎖片，表達對人瑞的敬重與關懷，祝福每位人瑞都能健康、平安「呷百二」。（圖由縣府提供）

