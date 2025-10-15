飯店大主廚陳佳瑋愛心爆棚 11度為新北關懷據點義煮溫暖長輩心

台中麗寶福容大飯店主廚陳佳瑋（後排中，酒紅色廚師服）今至新北市新莊區牡丹心社區發展協會擔任義廚。（記者黃政嘉攝）

台中麗寶福容大飯店45歲主廚陳佳瑋自2018年響應新北市社會局「惜食分享廚房」，今再趁休假時間，至新莊區牡丹心社區發展協會擔任義廚，烹煮多道佳餚，並與志工廚姨交流烹煮技巧，這是他第11度透過廚藝功夫，溫暖協會、據點長者的心。

陳佳瑋今早從台中自行開車至協會，9點便與志工媽媽在廚房忙進忙出，志工幫忙洗菜切菜，陳佳瑋穿上廚師服，嫻熟地翻鍋快炒，2小時的功夫，煮出高麗菜、大陸妹、地瓜葉、魚排、雞塊等菜色。大得利家畜肉食品加工廠出邊角料、中華民國全國漁會也提供愛心食材，加入善舉行列。

請繼續往下閱讀...

低調行善的陳佳瑋踏出廚房便顯靦腆寡言，但為長輩服務的愉悅神情仍溢於言表，他簡短表示，這麼多年為長輩義煮，就是因為愛心使然，藉此展現廚藝。在場30餘位長輩、孩子吃著陳佳瑋的料理，既開心又感激。

協會理事長陳專森表示，辦理社區共餐多年，服務在地長輩，每天食材開銷一直是甜蜜的負擔，新北惜食分享網挹注許多食材，減輕協會壓力，提升社區據點照顧能量，感謝社會局媒合果菜市場蔬果、大得利等許多食品業者，讓可能被浪費的食材，轉化為更具溫度的美味料理。

新北市社會局主秘黃逢明、新莊區公所區長朱思戎今皆到場致謝陳佳瑋多年善舉，黃逢明表示，新北市自2016年8月推動「惜食分享網」，將食材提供給有需要的共餐據點，實踐「有Food（福）同享」的理念，推動至今，已重新利用超過143萬公斤的物資，受益超過276萬人次。

台中麗寶福容大飯店主廚陳佳瑋（酒紅色廚師服）為協會長輩打菜。（記者黃政嘉攝）

新北市社會局主秘黃逢明（右）頒感謝狀給義廚陳佳瑋（左）。（記者黃政嘉攝）

牡丹心社區發展協會理事長陳專森感謝社會局媒合業者，挹注食材。（記者黃政嘉攝）

牡丹心社區發展協會長者和參與課後輔導的孩子們一同表演，感謝義廚陳佳瑋。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法