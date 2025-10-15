新北輕軌高架車站導入AI電梯 智慧派梯好便民

新北市在捷運無人高架車站引進AI人工智慧技術，透過攝影鏡頭結合AI影像辨識系統，可準確識別行動不便者及推嬰兒車的親子族群，自動派電梯。（圖由捷運工程局提供）

新北市捷運工程局針對已完工通車的淡海輕軌、安坑輕軌再優化，在無人高架車站引進AI人工智慧技術，透過攝影鏡頭結合AI影像辨識系統，可準確識別行動不便者及推嬰兒車的親子族群，自動派電梯，同時將現場畫面回傳行控中心，協助站務人員掌握狀況，今（15）日輕軌智慧派梯系統上線啟用，提高乘客便利性。

新北市捷運工程局長李政安指出，捷運局積極推動智慧交通建設，率先在淡海輕軌的紅樹林站（V01）到新市一路站（V06），以及安坑輕軌玫瑰中國城站（K2）、安康站（K6）到十四張站（K9），導入AI自動派電梯系統，透過攝影鏡頭搭配AI，即時辨識輪椅族、使用拐杖或推嬰兒車的旅客，自動發送指令，派電梯到指定樓層，不必再手忙腳亂按電梯，方便又快速。

此外，為了強化營運管理與安全監控，自動派梯系統會將現場畫面同步回傳送行控中心，讓站務人員即時掌握身心障礙或行動不便的旅客動態，適時給予協助。

李政安說明，AI自動派梯系統貼心便民，除了免動手操作，有效縮短行動不便者及親子族群的等候時間，讓乘客更從容、安全地進出車站，大幅提升電梯使用效率和服務品質，朝智慧捷運邁出重要一步。未來將持續拓展AI技術與遠端遙控的應用範圍，讓乘客享受更便捷、舒適且安心的搭乘體驗。

新北市在淡海輕軌、安坑輕軌高架車站引進智慧電梯派梯系統。（圖由捷運工程局提供）

新北市捷運引進AI自動派梯系統，提高身心障礙者或推嬰兒車的家長使用便利性。（圖由捷運工程局提供）

