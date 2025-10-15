為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡水沙崙海水浴場是否重啟？ 新北市府：仍存離岸流具一定風險

    2025/10/15 15:39 記者黃子暘／新北報導
    針對沙崙海水浴場，副市長朱惕之、觀光旅遊局長楊宗珉、經濟發展局長盛筱蓉表示，目前評估沙灘較為安全，但仍有離岸流，存在一定風險。（記者黃子暘攝）

    新北市淡水沙崙海水浴場在2012年被公告為危險海域，此後封閉多年，市府在周邊建置文創園區，預計2026年完工，民眾期盼在安全狀況下重啟，市議員陳偉杰質詢提問市府海象評估進度與報告公布時程，以及文創園區是否可如期完工。副市長朱惕之、觀光旅遊局長楊宗珉、經濟發展局長盛筱蓉表示，目前評估沙灘較為安全，但仍有離岸流，存在一定風險；文創園區施工進度91.42％，將如期完工。

    陳偉杰說，沙崙過去是知名海水浴場，自2012年公告為危險海域後封閉多年，民眾盼在安全無虞之下重啟，請觀旅局說明具體說明海象評估進度與報告公布時程；如不能保證安全，則不能貿然開放，一切應以安全為要。

    朱惕之、楊宗珉回應，14日剛開完海象期末報告，目前評估沙灘較為安全，但四季調查中，沙崙海水浴場海域仍有離岸流存在，具有一定風險，市府未來也將依據海洋大學的報告，評估適合開放區域，維護管理部分將由觀旅局、北海岸及觀音山國家風景區管理處、淡水區公所持續討論。

    陳偉杰進一步詢問，市府在海水浴場附近招商建置文創園區，是否可在明年如期完工？經發局應確保園區具備文化特色與使用價值，也應落實市府、地方的共識，保留沙灘、結合親水活動，延續沙崙海水浴場的歷史記憶，親水設施設計也要考量外來觀光人潮量。

    盛筱蓉說，文創園區進度91.42％，已大致完工，正在室內裝修，會如期完工，並也依據民意將兒童玩沙池的設計修改，改為大型成人池，也與淡水安全救生協會持續討論維管事宜。

