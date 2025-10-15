獨旅為何流行！ 網友曝「這原因」：超方便

網友發文說，現在無論是社群平台與論壇，滿滿都是獨旅的心得與攻略，示意圖。（法新社）

近年來，獨旅成為熱門趨勢。網友發文說，現在無論是社群平台與論壇，滿滿都是獨旅的心得與攻略，與過去多半結伴出遊的情況截然不同，讓他不禁好奇「為什麼現在獨旅這麼夯」？貼文曝光後，引起網友熱議。

網友前天在PTT發文指出，自己以前滑IG與Facebook時，發現大多出國旅遊的貼文都是朋友揪團或情侶同行，幾乎很少看到獨自旅行的人。但近年來，無論是社群平台還是旅遊論壇，分享獨旅心得的貼文卻越來越多。他不禁好奇問「為什麼現在獨旅變這麼夯？難道跟少子、不婚不生有關係嗎」？

貼文曝光後，許多網友認為獨旅的魅力就在於「自由不受限」，「自己一個人出去，想幹嘛就幹嘛、心情不爽，行程不想照走也行不用去遷就其他人」、「獨旅很爽啊。但是要自己有辦法應對突發狀況」、「一個人輕鬆寫意自由自在，少很多束縛和包袱」、「最爽的是，可以完全不用規劃，也沒有壓力，那才叫做渡假」。

不少人更指出，科技進步是獨旅風潮興起的重要推手，「拜科技發達所賜，真的丟紙本地圖給他們根本不會看」、「時代和科技進步完成很多人的夢想，邊獨旅邊拍片紀錄」、「google地圖+翻譯降低門檻，現在訂房旅館也都線上處理了」、「網路發達吧，現在發現不用很熟外語也能自己去玩」。

