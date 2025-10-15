高鐵寧靜車廂遭抨擊不友善 董座史哲致歉︰沒有針對孩童

高鐵「寧靜車廂」針對3C產品使用進行勸導，包括車廂內戴耳機、到玄關講電話。（資料照）

高鐵公司在上月22日上路「寧靜車廂」新制，只要求旅客不要在車廂內講電話、使用3C產品若有聲音須戴耳機，卻意外遭誤解孩童也不能出聲。高鐵董事長史哲今天（15日）致歉，表示溝通不良，「千錯萬錯是我們的錯」，但也指出，現階段暫時無法設親子車廂。

史哲今天接受Yahoo《齊有此理》節目專訪，被問及寧靜車廂措施引發爭議，他表示，高鐵公司在今年8月就宣布寧靜車廂措施，當時就很明確說明「沒有針對孩童」，僅要求旅客若要講電話，要從車廂去玄關講，以及使用3C產品要戴耳機，絕對沒有針對帶小孩的家長和小孩。

史哲也致歉，對於近期這麼多風波感到遺憾，作為交通服務業，第一件事情就是說對不起，因為沒有把事情講清楚，「千錯萬錯是我們的錯」。他也指出，在「寧靜車廂」措施上路前，近8成的旅客反映問題就是其他旅客講電話聲音太大聲，完全沒有要針對家長和孩童。

史哲也說，他完全沒想到寧靜車廂和小孩有關係，他也提到自己有3個小孩，2個小男生很好動，以前搭高鐵時小孩甚至還爬到行李架上，他和太太整路都在和別人道歉，可以理解家長帶小孩的壓力很大。

但對於是否要設置親子車廂，史哲表示，台灣高鐵350公里，頂多1個多小時的路程，高鐵也需要考慮市場性和經濟效益，在未來新世代列車引入台灣並上路前，在現實營運層面上還無法做到設置親子車廂。

