為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高鐵寧靜車廂遭抨擊不友善 董座史哲致歉︰沒有針對孩童

    2025/10/15 15:28 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵「寧靜車廂」針對3C產品使用進行勸導，包括車廂內戴耳機、到玄關講電話。（資料照）

    高鐵「寧靜車廂」針對3C產品使用進行勸導，包括車廂內戴耳機、到玄關講電話。（資料照）

    高鐵公司在上月22日上路「寧靜車廂」新制，只要求旅客不要在車廂內講電話、使用3C產品若有聲音須戴耳機，卻意外遭誤解孩童也不能出聲。高鐵董事長史哲今天（15日）致歉，表示溝通不良，「千錯萬錯是我們的錯」，但也指出，現階段暫時無法設親子車廂。

    史哲今天接受Yahoo《齊有此理》節目專訪，被問及寧靜車廂措施引發爭議，他表示，高鐵公司在今年8月就宣布寧靜車廂措施，當時就很明確說明「沒有針對孩童」，僅要求旅客若要講電話，要從車廂去玄關講，以及使用3C產品要戴耳機，絕對沒有針對帶小孩的家長和小孩。

    史哲也致歉，對於近期這麼多風波感到遺憾，作為交通服務業，第一件事情就是說對不起，因為沒有把事情講清楚，「千錯萬錯是我們的錯」。他也指出，在「寧靜車廂」措施上路前，近8成的旅客反映問題就是其他旅客講電話聲音太大聲，完全沒有要針對家長和孩童。

    史哲也說，他完全沒想到寧靜車廂和小孩有關係，他也提到自己有3個小孩，2個小男生很好動，以前搭高鐵時小孩甚至還爬到行李架上，他和太太整路都在和別人道歉，可以理解家長帶小孩的壓力很大。

    但對於是否要設置親子車廂，史哲表示，台灣高鐵350公里，頂多1個多小時的路程，高鐵也需要考慮市場性和經濟效益，在未來新世代列車引入台灣並上路前，在現實營運層面上還無法做到設置親子車廂。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播