護理師人才荒 呂家愷籲市府助土城醫院建置護理師宿舍

呂家愷表示，土城醫院員工宿舍已經滿額，市府應進行具體規劃協助，避免住宿因素造成醫護人員流動率增加。（記者黃子暘攝）

護理師人才荒下，醫院有空床也無法收治病患，新北市議員呂家愷今（15）日質詢詢問衛生局如何留住護理人才？他也指出，土城醫院員工宿舍已經滿額，醫院想在周邊找地建置護理師宿舍，市府是否考量開放社宅合作方案？衛生局長陳潤秋回應，中央制定固定護病比，前年開始陸續增加護理人力薪資，社宅部分仍須以弱勢族群為主，市府全力協助醫院找地、找建物新設護理師宿舍。

呂家愷說，土城醫院規劃定位為區域級教學型綜合醫院，總床數有1058床，預計1年可提供約85萬門診人次、5萬急診人次、20萬住院床日，但實務人力與規劃仍有落差，衛生局也曾坦言，土城醫院受護理人力不足與護病比規定限制，即使有空床，部分病房也無法開床使用，詢問目前土城醫院可用床數、開放床數有多少？醫療人員比例是否符合衛生福利部新公告標準？

陳潤秋表示，土城醫院開831床，另有200床屬住宿型機構，明年10月前會開，醫療人員部分，幾乎全國醫院都缺護理人力，即使有空病床也無法提供醫療服務，近年中央地方致力護理人才留任，中央制定護病比保障護理師工作權益，前年起，也開始針對不同班別增加護理人力薪資，盼以薪資留才。

呂家愷進一步詢問，土城醫院員工宿舍已經滿額，市府應進行具體規劃，包括增建樓層、承租鄰近建物，甚至是與社會住宅合作等方案列入考量，避免住宿因素造成醫護人員流動率增加。

陳潤秋回應，院方希望在鄰近處覓址新建護理師宿舍，但目前屬意地點內含有許多私人地，具有一定困難，社宅部分衛生局也已與城鄉發展局討論，仍是以服務弱勢族群為主，如提出合作方案也須通盤考量全市護理人員，市府會全力協助土城醫院找地、建物新設護理師宿舍。

