    首頁 > 生活

    清大344輛無主腳踏車開放認養 學生搶到賺到

    2025/10/15 15:27 記者洪美秀／新竹報導
    清華大學今年有344輛無主腳踏車開放認養，不少學生今天一早就去排隊，還拿椅子排隊搶登記。（記者洪美秀攝）

    清華大學每年新學年度都會開放無主腳踏車認養，今年腳踏車認養活動今天舉行，共有344輛腳踏車開放認養，吸引許多新生排隊來搶優質腳踏車，還有學生昨晚就來排隊，清大駐警隊也提供剪鎖、輪胎充氣服務和免費潤滑油，讓學生們領到車就能即刻出發，從從容容、游刃有餘穿梭在清華校園。

    清大表示，每年駐警隊都會整理校園內廢棄和疑似無主的腳踏車，提供校內教職員和學生登記認養，不僅解決大家的通勤需求，更為二手腳踏車創造新價值，實踐永續循環。今年共344輛腳踏車等待認領，其中還有不少優質腳踏車，像是去年有部奔馳在清華17年的「學長車」引發熱烈討論，今年也有多部公路車、淑女車，還有超可愛的「小學妹」專用車，吸引不少學生關注及準備搶登記。

    今天不少學生起個大早就到駐警隊旁排隊搶登記腳踏車，且自備折椅和防曬用品，還有學生昨晚8點就到現場先做準備，清大駐警隊也提供剪鎖、輪胎充氣服務和免費潤滑油，讓認養者領到車就能即刻出發，可以從從容容穿梭在清大校園，成為校園生活的最佳夥伴，且再也不怕找不到oloo（共享電動滑板車），更可游刃有餘騎乘腳踏車。

    清華大學今年有344輛無主腳踏車開放認養，不少學生今天一早就去排隊，直呼搶到就賺到。（記者洪美秀攝）

