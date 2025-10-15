把「客廳」搬進場區 竹北仁義市場首波改造開箱

竹北市長鄭朝方說，他把客廳搬進仁義市場裡，期讓市場不只是採購場所，更是生活共享的場域。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市仁義市場走過40多年歷史，迎來首波改造成果！市公所團隊不只是更新攤位招牌和指示牌，更把「客廳」搬進了場區，讓民眾逛到腿酸，可以歇腳休憩、閱覽雜誌；今天開箱時，婆婆媽媽直呼明亮舒適的客廳，根本就是百貨VIP室。

竹北市長鄭朝方表示，雖然稱不上是豪華改造，卻有滿滿暖心的設計。過去受限於經費，仁義市場僅進行局部改善，這次公所成功向經濟部爭取1450萬元補助，加上自籌290萬元，展開整體性的規劃。

第一階段以室內空間為主，重點包括：一、攤招設計：採用暖色系與簡約質感風格，注入美學概念，打造視覺一致且具特色的攤位招牌，提升市場整體氛圍。二、指示牌更新：導引系統清晰，改善以往消費者容易迷航的問題，讓市場動線更順暢、導覽更直覺。三、新增大小客廳：除了設有沙發聊天區、中島休息區和親子空間，更貼心設置手機充電座；竹北專屬的香氛在這裡也悄悄飄散。

仁義市場自治會會長郭蕊珠提到，統一設計的攤招不僅提升市場整體形象，也讓攤商更願意主動維護自身環境。目前市場首波改善，已吸引更多消費者前來，攤商業績也成長了逾1成，大家對於未來整體完工充滿期待。

鄭朝方說，仁義市場雖然是傳統市集，但團隊努力打造百貨等級的生鮮市場，盼吸引年輕人走進市場、認識在地。他也把客廳搬進市場裡，並且擺放各式雜誌，包含時尚、旅遊、美食、建築與室內設計等主題，且定期更換，營造放鬆舒適的氛圍，讓市場不只是採購場所，更是生活共享的場域。

此外，仁義市場公廁已於2023年先行完工。公所將持續推進各項改善，讓仁義市場蛻變為1座兼具質感、美學與指標性的現代化傳統市集。

新竹縣竹北市仁義市場走過40多年歷史，今天迎來首波改造成果！（記者廖雪茹攝）

仁義市場內增闢大小客廳，設有沙發聊天區、中島休息區和親子空間。（記者廖雪茹攝）

竹北市公所更新仁義市場攤位招牌，設計採暖色系與簡約質感風格，提升市場整體氛圍。（記者廖雪茹攝）

